Federico Sturzenegger vinculó la suba del riesgo país con la presión del Congreso: "Es político"

Para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, los 900 puntos de la medición informados por JP Morgan no tienen nada que ver con fundamentos económicos. Además, aseguró que las medidas legislativas obstaculizan el plan del Gobierno.

En la 46ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en el Hotel Llao Llao, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, atribuyó la reciente escalada del riesgo país a las decisiones del Congreso y advirtió que las iniciativas legislativas están trabando la gestión oficial.

Durante su exposición, el funcionario señaló que los indicadores económicos no justifican que el riesgo país, que superó los 900 puntos básicos de acuerdo con JPMorgan, se ubique en esos niveles. “No son los números los que explican este riesgo, sino la política. Ese es el verdadero factor detrás del indicado r”, afirmó, a la misma vez que remarcó que las elecciones del domingo en la Provincia de Buenos Aires serán clave para “blindar los vetos” y recuperar certidumbre.

En consonancia con su exposición, el ministro cuestionó con dureza la decisión del Parlamento de dar marcha atrás con el decreto de Vialidad Nacional: “ Ningún diputado pidió el informe técnico. Ningún senador. Dejaron caer el decreto, lo que implica seguir pagando cargos jerárquicos mientras los recursos se pierden en la burocracia y no llegan a las rutas” .

En esa línea, Sturzenegger recordó que la derogación arrastró también normas vinculadas al INTA y a la estructura de Vialidad, situación que obligó al Poder Ejecutivo a emitir un DNU para corregir la falla legislativa.

En otro tramo de su intervención, Sturzenegger apuntó contra leyes que incrementan el gasto sin respaldo financiero, como las pensiones por discapacidad, y sostuvo que este tipo de presiones del Congreso tendrá un límite a partir del 26 de octubre, fecha de las elecciones legislativas nacionales.

Para cerrar, el ministro apeló a un mensaje más político y personal, instando a los presentes a acompañar las transformaciones del Estado “no por interés propio, sino por convicción y por el futuro de nuestros hijos”.

En medio de una de las peores semanas del Gobierno tras los escándalos por coimas y las acusaciones cruzadas por los audios de Diego Spagnuolo, el titular de la cartera de Desregulación destacó la determinación del presidente Javier Milei, a quien definió como un líder con “convicción inclaudicable para modificar este sistema".

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, defendió la política monetaria actual del Gobierno en la previa a las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, y advirtió que la volatilidad persistirá, al menos, hasta los comicios nacionales de octubre.

Durante su presentación en el marco del 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se llevó a cabo en el Hotel Llao Llao de Bariloche, el funcionario explicó la intervención del Tesoro en el mercado de divisas. “Nosotros no estamos vendiendo dólares, no estamos interviniendo, estamos proveyendo liquidez".

Además, añadió: "No vamos a permitir que la solidez del programa macroeconómico se filtre hacia ese programa en inflación o en tipo de cambio. Porque es, justamente, lo que intenta el Congreso, la oposición y los kirchneristas para generar incertidumbre. ¿Y por qué no lo pueden lograr? Porque tenemos el espacio para hacerlo. ¿Por qué el Tesoro puede hacerlo hoy? Porque no tiene déficit".

El funcionario responsabilizó por las tensiones cambiarias que atraviesa el plan económico libertario a los intentos de la oposición de afectar la ruta económica oficial mediante la aprobación de leyes y la derogación de vetos presidenciales en el Congreso de la Nación.

“¿Qué genera esto? Incertidumbre. Esto retrae la confianza, el consumo, la inversión. Ese es el proceso en el que estamos hoy. En un proceso electoral que, gracias a Dios, fue cortado de llano porque pudimos pasar la boleta única papel y la ley de suspensión de PASO. Imagínense lo que hubiera sido la volatilidad si además teníamos PASO. Ahora estamos concentrados en las elecciones de octubre", aseguró.

Para Quirno, el país entró "en una psicosis bastante particular” debido a la “ansiedad” e “incertidumbre” que genera la etapa preelectoral rumbo a los comicios legislativos en los que el Gobierno medirá su poder de fuego ante la oposición. A eso se le suma, según el funcionario, a la presión ejercida por la oposición parlamentaria.

En el mismo sentido, expresó: “Hay una duda sobre las reservas. Nosotros estamos muy cómodos con el programa, venimos con la mayor compra de dólares que se realizó en los últimos 22 años, por lejos. ¿Cuál es el tema? Para ganar credibilidad, confianza, lo que hacemos es honrar con nuestras obligaciones. La compra de dólares, mientras no tenemos acceso al mercado, se va en pagos al Fondo, a multilaterales, al mercado".