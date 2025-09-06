Macabro hallazgo: encuentran un cadáver sentado sobre su tumba en un cementerio de Brasil Lo vio un sepulturero al comenzar su jornada de trabajo. Según los investigadores, el sepulcro había sido profanado por una persona que desenterró el cuerpo. Por







El Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, escenario del hallazgo.

Un sepulturero se encontró con una escena macabra en un cementerio de Brasil al comenzar su jornada laboral: un cadáver estaba sentado sobre una tumba. La impactante imagen del descubrimiento se difundió rápidamente a través de los medios locales y las redes sociales, generando conmoción.

El escalofriante hallazgo ocurrió en la mañana del miércoles en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, ubicado en el barrio de Pedreiras, en Recife.

cadaver brasil El empleado del cementerio, tras el descubrimiento, dio aviso a las autoridades de inmediato. La Policía Civil se hizo cargo del caso e inició una investigación para esclarecer el suceso. El cuerpo del hombre, identificado como Vladimir Vital, había sido enterrado recientemente en esa misma fosa.

Según las primeras pericias realizadas en el lugar, la lápida de la tumba había sido profanada por una persona que, por motivos que aún son un misterio, desenterró el cuerpo.

La dirección del municipio emitió un comunicado informando que fue notificada del hallazgo por el sepulturero y que de inmediato se comunicó con la policía.