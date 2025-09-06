6 de septiembre de 2025 Inicio
Revelan la causa de muerte de Dan Rivera, el cuidador de la muñeca Annabelle

El investigador paranormal falleció en julio después de exhibir a la muñeca supuestamente poseída en una gira llamada Devils on the Run Tour. Ahora las autoridades dieron a conocer más detalles sobre su fallecimiento.

Los escalofriantes detalles de la muerte de Dan Rivera

Después de que cientos de hipótesis circularan por internet, las autoridades dieron a conocer la causa de muerte de Dan Rivera, un reconocido investigador paranormal y cuidador de la muñeca supuestamente poseída Annabelle, después de que el matrimonio Warren falleciera.

Dan Rivera falleció el 13 de julio, un día después de que mostrara a la muñeca en una gira llamada Devils on the Run Tour. La noticia de su muerte generó un sinfín de hipótesis sobre si estaría relacionada o no con el juguete presuntamente paranormal.

Según el relato del forense Francis Dutrow, del condado de Adams, para el medio People aseguró que la muerte de Rivera fue natural, relacionada con problemas cardíacos.

Dan Rivera 18-7-25

"El Sr. Rivera tenía antecedentes de problemas cardíacos, que coincidían con los hallazgos. También se confirma que Annabelle no estaba presente en la habitación al momento de su fallecimiento", expresó el forense.

Según testigos, la última vez que lo vieron al investigador fue el domingo por la mañana, donde les contó que se sentía enfermo y que se iba a descansar a su habitación.

En paralelo, la Policía Estatal de Pensilvania compartió un informe y afirmaron que "no se observó nada inusual o sospechoso en la escena" y lo calificaron como una "muerte natural". Sin embargo, todavía faltan los datos de la autopsia.

Dan Rivera, reconocido investigador paranormal miembro de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR), fundada por Ed y Lorraine Warren, se encontraba de gira por la convención en Gettysburg, estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

Conocer a la muñeca Annabelle y sacarse una foto: ¿un riesgo?

Un día antes de su muerte, Dan realizó un recorrido para un grupo selecto de personas que participaban de la convención. Según el medio Evening Sun, el especialista dejó entrar a una pequeña habitación a varias personas para ver a la muñeca, de aspecto inocente, tras un cristal.

Annabelle debe permanecer dentro de una caja de cristal, para evitar que nadie la toque, ya que tanto los Warren como los anteriores dueños alegaban que está poseída por varias entidades demoníacas. Las personas podían ubicarse a una distancia segura, marcada con una línea blanca en el piso, para poder sacarse fotografías.

"Esa caja, dijo Rivera al grupo, la construyó con tres cruces, que representan a la Santísima Trinidad, y está teñida con un acabado que contenía agua bendita", informaron desde el medio. Además, antes de entrar, Rivera brindaba una serie de recomendaciones que le había dado Lorraine para mantener las energías oscuras fuera: "Es cerrar los ojos e imaginarse en un halo de luz blanca".

Annabelle muñeca 16-7-25

