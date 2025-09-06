El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos y pidió que los devuelvan

6 de septiembre de 2025 Inicio
El problema se conoció a partir de reportes en controles migratorios internacionales donde alertaron sobre anomalías vinculadas a las tintas utilizadas, que son invisibles al ojo humano.

Por
Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.

El Gobierno confirmó la existencia de fallas en la fabricación de miles de pasaportes argentinos, lo que compromete su seguridad y obliga a revisar las libretas emitidas dentro de una serie específica.

El problema se detectó a partir de reportes en controles migratorios internacionales, donde equipos de lectura alertaron sobre anomalías invisibles al ojo humano.

La falla está vinculada con una tinta negra de seguridad suministrada por un proveedor alemán que abastece a las máquinas oficiales desde hace más de una década.

La documentación distribuída por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) está generando miles de devoluciones de los documentos nacionales en en los consulados argentinos. Esta situación comenzó a registrarse en el consulado de San Pablo, Brasil, y podría extenderse a un número desconocido de jurisdicciones.

Cuáles son los pasaportes fallados

Los documentos afectados pertenecen a la serie AAL, específicamente entre las numeraciones AAL314778 y AAL346228, AAL400000 y AAL607599, y AAL616000 y AAL620088.

Aunque el problema no afecta a la totalidad de las impresiones (se estiman entre 5.000 y 6.000 afectados reales), el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos específicos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER (o a los consulados, si residen en el exterior) para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla de tinta, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo remitirá al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la situación productiva "se encuentra resuelta" desde hace varias semanas y la producción continúa con normalidad.

