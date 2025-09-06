IR A
Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

La intriga ahora pasa por descubrir cuál es esta película que mezcla un elenco de lujo con una trama que ya está dando de qué hablar.

Las producciones que combinan grandes nombres de Hollywood con historias atractivas suelen captar la atención del público de inmediato. Un reciente estreno en Netflix reúne a figuras de la talla de Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift.

Esta incorporación al catálogo generó un fuerte revuelo en redes sociales y lo posicionó rápidamente entre lo más comentado de la plataforma. Se trata de Amsterdam, creada y dirigida por el controversial cineasta David O. Russell.

Sinopsis de Amsterdam, la destacada película que llegó a Netflix

-Amsterdam - Netflix

Se trata de una historia ambientada en 1930, donde el eje principal son tres amigos que, unidos por un pacto de lealtad, prometen protegerse sin importar las circunstancias.

La trama los coloca en medio de una de las conspiraciones más inesperadas y conmocionantes de Estados Unidos, donde la confianza entre ellos será puesta a prueba.

En este contexto, dos soldados y una enfermera terminan siendo acusados de un crimen que no cometieron, y esa falsa acusación los arrastra hacia un entramado de sucesos sorprendentes que marcarán sus destinos.

Tráiler de Amsterdam

Embed - #Ámsterdam | Tráiler Oficial | Subtitulado

Reparto de Amsterdam

  • Christian Bale.
  • Margot Robbie.
  • John David Washington.
  • Rami Malek.
  • Robert De Niro.
  • Alessandro Nivola.
  • Andrea Riseborough.
  • Anya Taylor-Joy.
