Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

Luego del esperado regreso del puertorriqueño que rompió récords de reproducciones, el productor musical estuvo con el streamer y compartieron una charla amistosa. "Fue memorable", recordó el músico.

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción "Grito Mundial"

Tras casi un año sin publicar nada, Bizarrap regresó junto a Daddy Yankee con la Music Session #0/66. El productor estuvo con el streamer Davoo Xeneize y llamaron al músico, quien, entre otras cosas, recordó su presencia en La Bombonera en 2009, donde grabó un videoclip en el campo de juego y también con La 12.

En medio de la celebración, Biza se presentó en el vivo de David y junto comenzaron a tener un momento distendido al punto tal que llamaron el cantante puertorriqueño, quien se había alejado de la música urbana y en los últimos dos años se volcó a la cristiana y llegó incluso a realizar presentaciones religiosas.

“En vivo con Daddy Yankee, muchachos”, lo presentó Davo y este respondió del otro lado del teléfono: “Saludo mi gente, desde Puerto Rico. Saludo a toda mi gente linda de Argentina, Biza y Davo”.

El productor musical le comentó al músico que el streamer es hincha de Boca y lo expuso preguntándolo si también era simpatizante del Xenieze. Con risas mediante, sin poder contestar rápidamente, Davo recordó el día que el líder de la música urbana estuvo en La Bombonera para grabar un videoclip.

“Daddy, ¿te acordás cuando viniste a La Bombonera contra Chacarita cuando ganamos 2 a 0 con goles de Pocho Insúa?”, consultó el streamer haciendo mención Daddy Yankee a la grabación durante el entretiempo de dicho cotejo de su canción Grito Mundial.

Teniendo presente ese recuerdo, el artista respondió: “Claro que me acuerdo, estuve ahí en la Barra 12. Tengo un recuerdo memorable, claro que sí”.

Embed "Estuve en la barra de la 12"



Daddy Yankee recordó junto a Davoo Xeneize y Bizarrap cuando vio un partido entre Boca y Chacarita en la Bombonera: "Fue memorable". pic.twitter.com/iDrP5i8GAn — Corta (@somoscorta) November 6, 2025

Previo a la charla telefónica, Biza le regaló al joven los auriculares que Daddy Yankee utilizó durante la grabación de la nueva colaboración que hicieron juntos. "Te traje los auriculares que usó el Daddy en la sessions, para vos, de regalo", le aseguró ante la sorpresa del stream.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

El productor musical Bizarrap ilusionó a sus fans con la posibilidad de lanzar ocho Music Sessions antes del 2026, algo que llegó de la mano con el anuncio de su colaboración con Daddy Yankee en redes sociales, y quedó en boca de todos luego de casi once meses en silencio.

Junto con su publicación en Instagram que sirvió para confirmar la Music Session 0/66 con Daddy Yankee, el productor decidió etiquetar al usuario @averigua.bien, el cual no fue la primera vez que se hizo presente. Luego de lo que había sido su primera aparición junto con el lanzamiento de la Music Session #61 de Luck Ra, ahora directamente lo etiquetó y desató un sinfín de rumores.

En aquella ocasión, había un posteo que incluyó los siguientes números: "62.63.64.65.42.66.0.50º", algo que fue vinculado con la llegada de ocho Music Sessions durante el 2025. Tras muchos meses de silencio, este 4 de noviembre se reactivó la cuenta y se modificó la publicación: "62.63.64.65.42.66.θ.50º", por lo que se tachó el cero.