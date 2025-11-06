El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

El oriundo de Ramos Mejía se juntó con el puertorriqueño para su último sencillo y en las redes sociales comenzaron a debatir sobre el posible nuevo formato.

La session de Bizarrap con Daddy Yankee ya es un éxito porque en menos de 24 horas ya superó los 5 millones de reproducciones, pero los fanáticos no se quedaron solo con la repercusión musical sino en el detalle en el número de session y apareció la especulación: ¿se terminan las sessions?

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

La colaboración marca el regreso a los estudios de grabación del autor de "Gasolina", "La Despedida" y "Lo que pasó, pasó" , conocido popularmente como el “Big Boss” . El artista puertorriqueño se había retirado oficialmente de los escenarios a finales de 2023, por lo que su participación en esta session añade un significativo factor simbólico para sus seguidores y la industria.

Lo curioso es que el DJ puso como nombre 0/66, pero no es la primera de 66, ya que ese número se lo agregó a todas las sessions. “La posta acá está en que queda 5 sessiones y la de Daddy como es Daddy es la cero ”, analizó Davo Xeneize con Biza al lado.

“Sin Daddy, no hubiese existido ni Bizarrap ni nadie. Lo del 66 no lo voy a decir para generar. Que averigüen bien”, indicó Biza. De este modo, da a entender que habrá un final de las sessions e iniciará un nuevo formato con nuevos números.

Para el productor argentino, que ya trabajó con artistas como Shakira, Quevedo, Residente y Nicky Jam , entre otros, esta entrega significa el cierre de un período de relativo silencio creativo, siendo su última Music Session la número 61 junto al cordobés Luck Ra, lanzada en diciembre de 2024.

Cabe destacar que, hace un tiempo hizo un posteo con los siguientes números: "62.63.64.65.42.66.0.50º", algo que fue vinculado con la llegada de ocho Music Sessions durante el 2025. Tras muchos meses de silencio, este 4 de noviembre se reactivó la cuenta y se modificó la publicación: "62.63.64.65.42.66.θ.50º", por lo que se tachó el cero.

Tras casi un año sin publicar nada, Bizarrap regresó junto a Daddy Yankee con la Music Session #0/66. El productor estuvo con el streamer Davoo Xeneize y llamaron al músico, quien, entre otras cosas, recordó su presencia en La Bombonera en 2009, donde grabó un videoclip en el campo de juego y también con La 12.

En medio de la celebración, Biza se presentó en el vivo de David y junto comenzaron a tener un momento distendido al punto tal que llamaron el cantante puertorriqueño, quien se había alejado de la música urbana y en los últimos dos años se volcó a la cristiana y llegó incluso a realizar presentaciones religiosas.

El productor musical le comentó al músico que el streamer es hincha de Boca y lo expuso preguntándolo si también era simpatizante del Xenieze. Con risas mediante, sin poder contestar rápidamente, Davo recordó el día que el líder de la música urbana estuvo en La Bombonera para grabar un videoclip.

“Daddy, ¿te acordás cuando viniste a La Bombonera contra Chacarita cuando ganamos 2 a 0 con goles de Pocho Insúa?”, consultó el streamer haciendo mención Daddy Yankee a la grabación durante el entretiempo de dicho cotejo de su canción Grito Mundial.

Teniendo presente ese recuerdo, el artista respondió: “Claro que me acuerdo, estuve ahí en la Barra 12. Tengo un recuerdo memorable, claro que sí”.