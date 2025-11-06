6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno inició la privatización de Nucleoeléctrica Argentina: el Estado mantendrá el 51%

A un mes de que se autorizara el proceso, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Energía a concretar la venta del 44% del paquete accionario. Hay un 5% que quedará en manos de los trabajadores.

Por
La central nuclear Atucha II

La central nuclear Atucha II, una de las operadas por Nucleoeléctrica.

Nucleoeléctrica

El Gobierno inició la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), un mes después de que se autorizara el proceso. Así, se implementará un "programa de propiedad participada" por el 5% del capital accionario de la empresa, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% se lo quedará el Estado.

Javier Milei ratificó la continuidad de las bandas cambiarias para mantener bajo control a la cotización del dólar.
Te puede interesar:

Milei descartó liberar el dólar y adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

La medida se implementó a través de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera, Luis Caputo.

La norma establece que a fin de garantizar el proceso de privatización, la Secretaría de Energía deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, además de realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles que puedan impactar sobre la valuación de las acciones.

Por otra parte, la unidad ejecutora deberá coordinar las medidas necesarias para que la privatización de Nucleoeléctrica Argentina esté finalizada en el lapso de un año a partir de la publicación de la resolución.

Qué es Nucleoeléctrica Argentina y qué inconvenientes traería su privatización

Actualmente, los accionistas de NA-SA son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) (20%) y Energía Argentina SA (Enarsa), pero tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía.

La empresa, presidida por Demian Reidel, se encarga de operar las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida. La Ley Bases la declaró sujeta a privatización, con una valuación estimada de entre u$s560 millones y u$s1000 millones.

"La empresa no da pérdidas, es superavitaria y la calificamos como estratégica, impulsando el desarrollo industrial y promoviendo el trabajo argentino", sentenció Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), en diálogo con C5N.com.

"Privatizar NA-SA, entonces, no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica y no va a mejorar las condiciones de vida de la gente", remarcó, y explicó que en el caso de incrementar las ganancias de un inversor privado, se deberá incrementar la tarifa, con lo que "toda esta aventura la vamos a terminar pagando todos".

Para Kreiner, uno de los motivos es "hacerse de dólares, que el Gobierno necesita desesperadamente para mantener el dólar barato, que es irresponsablemente electoralista y cortoplacista", como también "transferir un negocio al sector privado", ya que para el físico es un "negocio redondo que se monta sobre un sistema exitoso construido por el Estado".

En esta línea, también es un objetivo "coartar en buena medida la capacidad independiente de desarrollo nuclear que la Argentina logró hace muchas décadas, la Argentina eligió una línea tecnológica que es la línea de uranio natural y agua pesada", argumentó el físico, en el caso de que avance un inversor con más del 44% accionario podría decidir cambiar la línea tecnológica.

Noticias relacionadas

Macho viajó escoltado por agentes estadounidenses.

Fred Machado ya está en Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

Cristina publicó un mensaje en su cuenta de X sobre el inicio de la causa Cuadernos.

Para Cristina, la causa "Cuadernos" es una "opereta judicial" para "distraer la atención"

Javier Milei tendrá 45 minutos para hablar con el público en el American Business Forum, en Miami.

Milei llegó a Miami para participar del American Business Forum y de una gala de la CPAC

Hemos otorgado financiamiento especial a Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas, dijo Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan.

El director de JP Morgan, fascinado con la gestión de Milei: "Tiene la fuerza de la naturaleza"

El plan Buenos Aires 24 horas se focaliza en ocho puntos neurálgicos de la vida nocturna porteña.

La Ciudad extiende el horario del transporte público y refuerza la seguridad para impulsar la economía nocturna

Milei cantando en el Movistar Arena.

Milei, víctima de una fake news: el Presidente celebró una supuesta invitación de AC/DC para cantar en River

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 14 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 23 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 27 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 42 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 44 minutos