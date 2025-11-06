Incendio en un edificio en Palermo: una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidas El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz entre Güemes y Charcas durante la madrugada en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo. Por







Una mujer murió en un incendio en Palermo. Redes sociales

Un incendio se desató en un edificio de diez pisos en Palermo y murió una mujer de 68 años, mientras que otras cinco tuvieron que ser asistidas por inhalación de humo. Las llamas comenzaron durante la madrugada y los Bomberos tuvieron que intervenir.

El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz 2300 entre Güemes y Charcas La evacuación del edificio se realizó de manera ordenada, según indicó Infobae. Los residentes fueron guiados hacia sectores seguros mientras ventilaban las instalaciones.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco ambulancias y una unidad de Triage con profesionales que asistieron a cinco personas, de las cuales cuatro eran mujeres y un hombre.

Embed - C5N on Instagram: "SE INCENDIÓ UN EDIFICIO EN PALERMO: MURIÓ UNA PERSONA El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz, entre Güemes y Charcas, durante la madrugada, en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo. Una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidas." View this post on Instagram La Policía Científica trabaja en el lugar para determinar las causas del incendio. Por ese motivo, la calle Scalabrini Ortiz quedó cortada, por lo que se recomienda evitar la zona hasta que se realicen los trabajos de peritaje y ventilación.

La causa permanece bajo investigación de la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Comunal 14. Fueron cinco dotaciones y la intervención de equipos especiales para el control de las llamas.