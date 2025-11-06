6 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Incendio en un edificio en Palermo: una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidas

El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz entre Güemes y Charcas durante la madrugada en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo.

Por
Una mujer murió en un incendio en Palermo.

Una mujer murió en un incendio en Palermo.

Redes sociales

Un incendio se desató en un edificio de diez pisos en Palermo y murió una mujer de 68 años, mientras que otras cinco tuvieron que ser asistidas por inhalación de humo. Las llamas comenzaron durante la madrugada y los Bomberos tuvieron que intervenir.

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija
Te puede interesar:

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz 2300 entre Güemes y Charcas La evacuación del edificio se realizó de manera ordenada, según indicó Infobae. Los residentes fueron guiados hacia sectores seguros mientras ventilaban las instalaciones.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó cinco ambulancias y una unidad de Triage con profesionales que asistieron a cinco personas, de las cuales cuatro eran mujeres y un hombre.

Embed - C5N on Instagram: "SE INCENDIÓ UN EDIFICIO EN PALERMO: MURIÓ UNA PERSONA El hecho ocurrió en Scalabrini Ortiz, entre Güemes y Charcas, durante la madrugada, en un inmueble de 10 pisos. Los Bomberos y el SAME actuaron en el lugar. La avenida se encontraba cortada debido al amplio operativo. Una mujer murió y al menos cinco personas fueron asistidas."
View this post on Instagram

La Policía Científica trabaja en el lugar para determinar las causas del incendio. Por ese motivo, la calle Scalabrini Ortiz quedó cortada, por lo que se recomienda evitar la zona hasta que se realicen los trabajos de peritaje y ventilación.

La causa permanece bajo investigación de la División Siniestros de Bomberos de la Ciudad y la Policía Comunal 14. Fueron cinco dotaciones y la intervención de equipos especiales para el control de las llamas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

play

Así fue el brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

play

Una mujer fue baleada cuando navegaba en Escobar: los isleños, en la mira

La veterinaria Rosa Saturno fue herida en su cabeza.

Brutal ataque en Córdoba: una veterinaria fue agredida con una tenaza en la cabeza

El jefe de la barrabrava de Gimnasia La Plata sufrió un accidente.

La Plata: el jefe de la barra de Gimnasia chocó con su moto y debió ser asistido

play

Los estremecedores audios con los que Ricardo Zerda instigaba a la influencer Karen Robles al suicidio

Rating Cero

Una propuesta imperdible entre todas las series y películas del catálogo.
play

Esta película combina comedia con un profundo drama y ya es de lo más visto de Netflix: de qué se trata

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

Salió el primer trailer del documental Lali: la que le gana al tiempo de Netflix

Salió el primer trailer del documental "Lali: la que le gana al tiempo" de Netflix

¿Bizarrap le pone fin a la sessions?

El enigmático número de la exitosa canción de Bizarrap y Daddy Yankee: ¿se terminan las "sessions"?

A los 42 años, el actor mostró su físico actual en redes, junto a un mensaje sobre disciplina y perseverancia.

La impresionante transformación de Alan Richson: así se veía de más joven

Daddy Yankee estuvo en 2009 en La Bombonera para grabar el video de su canción Grito Mundial 

Daddy Yankee recordó su paso por Boca junto a Davoo y Bizarrap: su confesión sobre La 12

últimas noticias

Polémica en Tucumán por una fallo contra la libertad de prensa. 

Escandaloso fallo en Tucumán: prohíben a un canal cuestionar a jueces y fiscales provinciales

Hace 17 minutos
Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija

Caso Marita Verón: Susana Trimarco reveló que recibió un llamado con presunta información sobre su hija

Hace 26 minutos
El dólar oficial recupera valores de la semana pasada tras el alza del lunes.

El dólar se estabiliza y por segunda jornada jornada consecutiva cotiza por debajo de los $1.500

Hace 30 minutos
play

Atacaron al equipo de C5N: dispararon cerca del lugar donde trabajaba el móvil

Hace 45 minutos
Así quedó la unidad de la línea 152

Fuerte choque entre dos colectivos en el centro de la Ciudad: al menos 8 personas heridas

Hace 47 minutos