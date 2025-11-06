6 de noviembre de 2025 Inicio
Apareció un nuevo video del brutal ataque a machetazos a una veterinaria en Córdoba

La profesional Rosa Saturno recibió cinco puntos de sutura luego de la agresión de una clienta que le reclamó por la muerte de unas crías de una coneja suya. “Fue un ataque predeterminado porque tenía la tenaza en la cartera”, aseguró la veterinaria.

Una insólita situación vivió una veterinaria tras un brutal ataque en la puerta de su consultorio por parte de una clienta que fue a recriminarle por la muerte de las crías de una coneja. Para la profesional, la agresión fue predeterminado.

Susana Trimarco madre de Marita Verón: Supuestamente es mi hija
Toda la secuencia de violencia quedó registrada por el sistema de cámaras de seguridad del local, las primeras imágenes que circularon fueron las del hecho puntual, en la puerta del lugar que se ve a Rosa Sartuno hablando con la clienta cuando, de manera inesperada, su hija saca de la cartera una tenaza y golpea a la veterinaria en la cabeza.

Ahora, también se viralizaron las imágenes de la secuencia del lado de adentro, que se ve a Saturno ingresando y siendo socorrida por dos mujeres, una es su hermana y otra una compañera de trabajo, tras la agresión.

“Sacaron un turno por una consulta para el viernes, pero cuando vinieron no trajeron al paciente, llevaron un multivitamínico para una coneja que estaba con cría. El fin de semana los conejitos fallecen y la señora llama el lunes diciendo que los cachorritos habían fallecido por ese multivitamínico. Se le explica que no, que no tiene nada colateral. El martes llaman para saber cuál es el horario en que iba a estar yo y se presentan en la veterinaria a la una en punto”, comenzó relatando la médica en diálogo con C5N.

En la secuencia siguiente, siguieron hablando, pero otra mujer se acerca y la ataca: “Fue un golpe bastante fuerte, perdí mucha sangre. Me hicieron 5 puntos, pero por suerte no tenía secuelas neurológicas".

“Las personas me golpean y se van automáticamente. Mis clientes lo persiguen hasta que se subieron a un remis. La Policía llegó, pero no las detiene porque me dicen que tengo que hacer la denuncia. Primero me hice atender, después fui a hacer la denuncia. Por el momento no sé cómo sigue, pero espero que no quede impune esta agresión”, relató Saturno

Por último, la médica consideró que “Fue un ataque predeterminado porque tenía la tenaza en la cartera”: “Se la ve en el video cómo va tanteándome hasta que me acerco”.

El comunicado del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba

El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba (CMVPC) emitió un comunicado en el que repudió el ataque y confirmó que se presentará como querellante particular en la causa. “Manifestamos nuestra profunda preocupación por la creciente cantidad de hechos de violencia hacia médicas y médicos veterinarios, que se expresan en agresiones verbales, psicológicas y, como en este caso, físicas”, expresaron desde la entidad.

La presidenta del organismo, Natalia Elstner, afirmó en diálogo con El Doce TV que el caso debe ser caratulado como intento de homicidio. “Si Rosa no se apartaba un centímetro le partían la cabeza”, sostuvo en diálogo con la prensa. Desde la entidad se investiga si las agresoras tienen un criadero de conejos en su domicilio, ya que habrían llegado al consultorio con los animales fallecidos en un bolso.

Las autoridades del colegio aclararon: “La veterinaria no hizo nada malo. Les vendió el producto multivitamínico como se puede vender una pipeta para desparasitar un perro. Es un producto de venta libre. Existen miles de motivos por los cuales las crías pueden haber muerto”.

