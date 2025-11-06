Viajar a Córdoba: la playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o en una balsa

6 de noviembre de 2025 Inicio
Las sierras cordobesas de Cuesta Blanca esconden una playa hermosa a la que se puede acceder por trekking o canoa.

  • En la localidad de Cuesta Blanca hay una playa ideal para disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza: se trata de La Playa de los Hippies.
  • Se encuentra ubicada a 14 kilómetros de Carlos Paz.
  • Este balneario es un destino ideal para refrescarse en los días de calor.
  • Entre las diversas actividades a realizar se encuentran el trekking, nadar en las aguas del río, y hasta hacer paseos en kayak o canoa.

La Playa de Los Hippies es una de las más buscadas de Córdoba. A tan sólo 14 kilómetros de Carlos Paz, este lugar ofrece tranquilidad absoluta por su difícil acceso. Se encuentra en el recorrido que el Río San Antonio hace por la localidad Cuesta Blanca.

Para llegar es necesario comenzar con una caminata por la ladera de un cerro. Una vez en la cima, donde hay grandes vistas panorámicas de la playa y El Diquecito (una construcción de piedra muy cercana que encajona el agua del río), hay que descender hasta el ingreso.

Lo más recomendable es llevar calzado cómodo, ya que la caminata es de unos 20 minutos por pendientes marcadas. De todas maneras, aquellas personas que no quieran caminar por estos senderos, pueden llegar a través del traslado en un bote o balsa, provisto por los propios lugareños.

Playa de los Hippies Córdoba

Dónde queda La Playa de los Hippies

La Playa de los Hippies se encuentra en Cuesta Blanca, una localidad en las sierras de Córdoba. Para acceder a ella hay que hacer una caminata de entre 20 y 30 minutos por un sendero de montaña o contratando una canoa para cruzar el río ofrecida por los propios lugareños. Es una playa de arena con aguas cristalinas del río San Antonio, ideal para disfrutar de la naturaleza, nadar y relajarse.

Qué puedo hacer en La Playa de los Hippies

En la Playa de los Hippies se pueden realizar varias actividades como nadar en el río, hacer senderismo, pasear en canoa o kayak, y acampar.

Por ejemplo el río San Antonio, que atraviesa la zona, es ideal para refrescarse, y es un sector poco profundo. Su agua es transparente y el lugar cuenta con grandes extensiones de arena para descansar.

Por otro lado, desde la zona de El Diquecito, se puede contratar un paseo en canoa o kayak para cruzar el río y llegar a la playa. Esta opción también permite disfrutar de la vista panorámica de las sierras desde el agua.

La Playa de los Hippies es un lugar histórico donde es posible acampar, incluso de forma gratuita, llevando tu propia carpa. Hay una zona de acampe bajo los árboles.

También se pueden encontrar artesanos locales que venden sus productos. También es posible alquilar reposeras y sombrillas.

Cómo llegar a La Playa de los Hippies

Para llegar a la Playa de los Hippies en Córdoba, primero hay que acceder a la localidad de Cuesta Blanca, ubicada a unos 14 km de Villa Carlos Paz. El acceso final a la playa requiere dejar el vehículo y hacer una caminata o cruzar en canoa.

