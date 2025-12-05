5 de diciembre de 2025 Inicio
Luis Caputo anunció que Argentina vuelve al mercado internacional de deuda: los detalles

El ministro de Economía destacó que la modalidad será a partir de un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 6,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Argentina volverá al mercado internacional de deuda. Será a través de un bono a cuatro años, con vencimiento en el año 2029 y con un cupón del 6,5%.

Luis Caputo vaticinó un 2026 sobre el que no podemos estar más optimistas.
Caputo celebró la primera minoría en Diputados: "Se acabó esa amenaza de que nos puedan voltear"

Según el titular de la cartera económica, se trata de un "dato importantísimo" que se anunciará de manera oficial en los próximos minutos". En ese sentido, comentó: "Diferenciemos lo que es compra de acumulación de resrevas. Somos el gobierno que más dólares compró, que es una suma 30 mil millones".

"El problema es que ha sido más difícil acumular porque Argentina es un país que no tiene crédito, tuvimos que cancelar la deuda que habíamos heredado. Típicamente, los países renuevan la deuda, pero como Argentina no tiene crédito, tuvimos que pagar así redujimos 50 millones, la deuda consolidada", dijo en diálogo con A24.

Enseguida, Caputo argumentó: "Es importante acceder a los mercados porque, al poder refinanciar los vencimientos de deuda, cada dólar que compre el Banco Central ahora sí lo puede acumular y soluciona este debate de la acumulación".

El Ministro aclaró que se trata de "legislación local" y que lo que se recaude "será para el pago de la deuda". Asimismo indicó que volver a los mercados será "no para tomar más deuda sino para refinanciar, sino para que el Banco Central las pueda acumular. Se va a cubrir solo una parte del vencimiento, así que la idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas".

Javier Milei Luis Caputo

"Es una buena noticia porque todos los países refinancian sus deudas, en general refinancian capital más intereses. Nosotros no, porque lo pagamos con superávit primario. Esto nos va a permitir acumular reservas, mejorar el balance del Banco Central, bajar el Riesgo País y que sigan bajando las tasas de interés tanto para las personas físicas como para las Pymes", indicó, a la vez que destacó que todos estos factores provocarán que haya más confianza y mayor posibilidad de inversión.

Luis Caputo se refirió a la importancia del riesgo país tras la victoria en las elecciones legislativas y remarcó: "Es importante seguir bajándolo. Una de las razones es que las características de estos bonos son no tradicionales en el Estado, pagan intereses semi anuales. Los nuestros son bonos que pagan amortizaciones en el medio y los bonos son muy bajos. Hay un premio de riesgo país que es producto de que los bonos que hoy están en el mercado no son bonos interesantes para el mercado".

El Ministro habló sobre las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, en las que pidió un plan más ambicioso de acumulación de reservas y opinó que "no hay ningún debate. Nosotros queremos comprar y acumular reservas al igual que ellos. No vamos a salir del sistema de bandas, están de acuerdo con ello. Vos tenés que poder comprar, pero nosotros siempre vamos a hacerlo de manera inteligente, protegiendo a los argentinos".

"Ahora, la intención es que el banco central vaya comprando en la medida que aumente la demanda. De esta manera, proyectamos acumular entre u$s7000 y u$s10.000 millones, no va a ser un problema", comentó.

Javier Milei celebró el anuncio de Luis Caputo

Conocida la noticia del regreso a los mercados globales, el Presidente publicó un mensaje en su cuenta de X donde respaldó de manera pública la medida anunciada por el ministro de Economía, a quien lo definió como "el mejor de todos los tiempos".

"VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA VLLC!", destacó Milei junto a una foto con Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1996915439595933989&partner=&hide_thread=false
