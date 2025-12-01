1 de diciembre de 2025 Inicio
Estados Unidos confirmó que activó el swap con el Banco Central por más de u$s2.500 millones en octubre

Así lo confirma un documento distribuido por el Departamento del Tesoro de ese país, en el que detalla toda la operatoria realizada con Argentina relacionada al Fondo de Estabilización (ESF, por sus siglas en inglés). Aseguran que se realizó para "moderar las tensiones en el mercado de cambios".

Estados Unidos activó el swap en la previa de las elecciones legislativas.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos confirmó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un tramo del swap durante octubre, en la previa de las elecciones legislativas nacionales y en medio de un contexto de alta volatilidad cambiaria.

El informe del Fondo de Estabilización (ESF), que depende del Tesoro estadounidense, explicó que la operación se hizo para "moderar las tensiones en el mercado de cambios" y mejorar la posición financiera del gobierno de Javier Milei antes de los comicios.

El acuerdo se firmó por un monto total de u$s20.000 millones, pero el tramo que se activó en octubre fue de u$s2.541 millones. Según detalló La Nación, entre el 9 y el 25 de octubre el gobierno estadounidense compró pesos argentinos que luego fueron invertidos en Letras del Banco Central hasta el 29 de octubre.

Después de esa fecha, los fondos dejaron de aparecer en los registros del Banco Central, lo que confirmó que Estados Unidos activó el swap y transformó la deuda de pesos a dólares. Parte de los fondos fueron usados por el Gobierno argentino para saldar compromisos con el FMI y, también, para evitar sobresaltos cambiarios en las semanas previas a las elecciones.

La operación también fue confirmada de manera indirecta por datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que señaló que Argentina aumentó su tenencia de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en u$s872 millones, mientras que Estados Unidos redujo sus reservas de DEGs en el mismo monto.

ESF-October-2025-FS_Trunc_Notes

