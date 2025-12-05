Australia ordenó cerrar todas las cuentas de redes sociales de los menores de 16 años El Gobierno del país oceánico apunta a disminuir la exposición de los niños a contenidos perjudiciales y a dinámicas sociales que afectan su desarrollo emocional. Por + Seguir en







Australia prohibió el uso de redes sociales a menores de 16 años. Freepik

Australia puso en marcha este lunes una normativa pionera que obliga a las grandes plataformas digitales a impedir que menores de 16 años tengan cuentas o actividad en sus servicios. La medida, que entra en vigencia el 10 de diciembre, exige que las empresas implementen “acciones razonables” para bloquear el acceso de adolescentes y dar de baja cualquier cuenta existente que no cumpla con el requisito etario.

El objetivo del Gobierno es reducir la presencia de chicos frente a contenidos potencialmente dañinos y a dinámicas sociales que, según advierten las autoridades, pueden afectar su desarrollo emocional. Con esta decisión, Australia vuelve a posicionarse en el centro de la discusión internacional sobre cómo regular el entorno online.

La legislación apunta específicamente a nueve plataformas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick. Sin embargo, aplicaciones como YouTube Kids y WhatsApp quedaron exentas por no encuadrar en la definición adoptada por el Gobierno. En paralelo, compañías como Roblox y Discord, ante la posibilidad de ser incluidas más adelante, ya comenzaron a probar mecanismos de verificación de edad en determinadas funciones.

Como la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae por completo en las empresas tecnológicas, de ahora en más comprobar la edad de los usuarios mediante métodos más confiables que la tradicional declaración voluntaria: documentos oficiales, sistemas de reconocimiento facial o de voz y herramientas algorítmicas. De lo contrario, las infracciones podrían derivar en multas que ascienden a u$s49,5 millones.

Niños celulares.png Freepik El Gobierno aclaró que la verificación deberá realizarse a través de un servicio independiente y que los datos obtenidos deberán ser eliminados una vez finalizado el proceso. También anunció alternativas para quienes prefieran no presentar documentos oficiales, aunque aún no se precisaron detalles sobre la fiabilidad y seguridad de esos métodos.