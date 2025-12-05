5 de diciembre de 2025 Inicio
Mapa de temperaturas en Argentina: avanza la ola de calor con máximas que superan los 32°

Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que continúan las altas temperaturas, con valores superiores a los 30 grados en gran parte del país. ¿Cuáles son las provincias más afectadas?

Por
Conoce cómo aumentan las temperaturas a lo largo y ancho del país.

Conoce cómo aumentan las temperaturas a lo largo y ancho del país.

Continúa la alerta por calor en Argentina, en los últimos días las temperaturas se mantuvieron arriba de los 30 grados en gran parte del centro y norte del país. En la provincia de Córdoba, la máxima que se registra es de 33°, al igual que en La Rioja y Santiago del Estero.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana. 
Ola de calor en Argentina: a pesar de las altas temperaturas, rige una alerta por tormentas

Desde Meteored afirmaron que un flujo del viento del norte sostendrá los altos valores de temperatura que "superarán los 35 grados en gran parte del área Pampeana y la región cuyana, mientras que en el norte argentino las marcas podrán alcanzar entre 38 y 40 grados".

Sin embargo, ante el ingreso de un sistema frontal y el contraste entre el aire cálido predominante y aire más fresco, será "determinante para el desarrollo de tormentas de variada intensidad" en varias regiones del país.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la jornada del viernes 5 de diciembre se espera que sea inestable en el NOA, Cuyo y en el centro y este de Bs. As. "Rigen alertas por tormentas y continúan las altas temperaturas con valores superiores a los 30 ° en gran parte del país", remarcaron.

Ola de calor en Argentina: las localidades más afectadas

Durante el día, varias localidades del centro y norte del país registraron temperaturas superiores a los 31°, con humedad moderada a alta. En Córdoba Observatorio la temperatura alcanzó 33,6°, mientras que La Rioja marcó 33,5° y Termas de Río Hondo llegó a 33,2°. Otras ciudades como Chamical, Río Cuarto, Laboulaye y Córdoba se mantuvieron entre los 32,3° y 32,8°.

En San Fernando del Valle de Catamarca, la sensación térmica trepó hasta 33,1°, acompañada por una humedad del 43%. También se destacaron Santiago del Estero, Sauce Viejo, San Luis, Gualeguaychú y Resistencia, con marcas entre 31,4° y 32°, en algunos casos con humedad cercana al 50%, lo que incrementó la sensación de calor.

Ranking temperaturas calor 5-12-25
Captura del SMN.

Captura del SMN.

