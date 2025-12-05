Mapa de temperaturas en Argentina: avanza la ola de calor con máximas que superan los 32° Desde el Servicio Meteorológico Nacional informaron que continúan las altas temperaturas, con valores superiores a los 30 grados en gran parte del país. ¿Cuáles son las provincias más afectadas? Por + Seguir en







Conoce cómo aumentan las temperaturas a lo largo y ancho del país.

Continúa la alerta por calor en Argentina, en los últimos días las temperaturas se mantuvieron arriba de los 30 grados en gran parte del centro y norte del país. En la provincia de Córdoba, la máxima que se registra es de 33°, al igual que en La Rioja y Santiago del Estero.

Desde Meteored afirmaron que un flujo del viento del norte sostendrá los altos valores de temperatura que "superarán los 35 grados en gran parte del área Pampeana y la región cuyana, mientras que en el norte argentino las marcas podrán alcanzar entre 38 y 40 grados".

Embed Sin embargo, ante el ingreso de un sistema frontal y el contraste entre el aire cálido predominante y aire más fresco, será "determinante para el desarrollo de tormentas de variada intensidad" en varias regiones del país.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que la jornada del viernes 5 de diciembre se espera que sea inestable en el NOA, Cuyo y en el centro y este de Bs. As. "Rigen alertas por tormentas y continúan las altas temperaturas con valores superiores a los 30 ° en gran parte del país", remarcaron.

Ola de calor en Argentina: las localidades más afectadas Durante el día, varias localidades del centro y norte del país registraron temperaturas superiores a los 31°, con humedad moderada a alta. En Córdoba Observatorio la temperatura alcanzó 33,6°, mientras que La Rioja marcó 33,5° y Termas de Río Hondo llegó a 33,2°. Otras ciudades como Chamical, Río Cuarto, Laboulaye y Córdoba se mantuvieron entre los 32,3° y 32,8°.

En San Fernando del Valle de Catamarca, la sensación térmica trepó hasta 33,1°, acompañada por una humedad del 43%. También se destacaron Santiago del Estero, Sauce Viejo, San Luis, Gualeguaychú y Resistencia, con marcas entre 31,4° y 32°, en algunos casos con humedad cercana al 50%, lo que incrementó la sensación de calor. Ranking temperaturas calor 5-12-25 Captura del SMN.