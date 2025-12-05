La parrilla de Villa Urquiza que mezcla cantina porteña y clásicos de bodegón Arde combina distintos cortes a las brasas con platos tradicionales a precios accesibles. Por + Seguir en







Un lugar ideal para el encuentro.

Ubicado en una esquina de Villa Urquiza, Arde fusiona parrilla con bodegón porteño con una carta donde conviven carnes a las brasas, platos típicos y pastas caseras. Un amplio salón de estilo loft moderno se destaca por sus ventanales y una cava elevada que reúne etiquetas de reconocidas bodegas. Abre todos los días de 12 a 00, lo que permite almorzar o cenar solo o acompañado.

Qué comer en Arde Las entradas recorren sabores clásicos: empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, buñuelos de acelga con alioli, tortilla de papa a la española con chorizo colorado y el tradicional revuelto gramajo con panceta ahumada, pimientos asados, arvejas, huevos y papas pay.

Las milanesas son uno de los puntos fuertes de la carta, disponibles en versiones de carne o pollo y con alternativas napolitana, suiza o Maryland. También aparecen propuestas como matambrito de cerdo o ternera a la pizza, albóndigas con puré y salsa portuguesa, mollejas crocantes con papas noisette, risotto de calabaza asada con puerros grillados y opciones de pastas artesanales que incluyen tagliatelles de espinaca con ragú bolognese, fusillis al fierrito con tuco y pesto, y ravioles de calabaza y mozzarella con salsa de hongos.

ARDE (2) Los cortes más buscados tienen su espacio: bife de chorizo, ojo de bife con manteca de hierbas, asado bandera, entraña, matambrito de cerdo, pollo a las brasas, chorizo, morcilla, chinchulines y mollejas. Para compartir, se recomiendan las tablas: achuras (chinchulines, mollejas, chorizo y morcilla) o carnes (asado, bife de chorizo y matambrito de cerdo). Para acompañar, clásicos como papas fritas, puré de papas y batatas fritas con miel, son de la partida. Opciones variadas de sándwiches y ensaladas también integran la carta. Para cerrar, aparecen los postres típicos: budín de pan, flan casero y volcán de chocolate. Toda la oferta está disponible para delivery y take away.

ARDE Una vereda para disfrutar al aire libre Arde es un lugar ideal para el encuentro, no solo en su cómodo salón sino que también cuenta con una vereda equipada para comer al aire libre. Esta pintoresca esquina de barrio ofrece la oportunidad de aprovechar las noches de verano en compañía de amigos o familia, mientras se degustan sabores tradicionales de la cocina argentina.

ARDE (1) Dónde queda Arde Arde se ubica en la esquina de Pedro Ignacio Rivera 4999, Villa Urquiza, y abre de lunes a domingo de 12 a 00.