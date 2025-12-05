5 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La parrilla de Villa Urquiza que mezcla cantina porteña y clásicos de bodegón

Arde combina distintos cortes a las brasas con platos tradicionales a precios accesibles.

Por
Un lugar ideal para el encuentro.

Un lugar ideal para el encuentro.

Ubicado en una esquina de Villa Urquiza, Arde fusiona parrilla con bodegón porteño con una carta donde conviven carnes a las brasas, platos típicos y pastas caseras. Un amplio salón de estilo loft moderno se destaca por sus ventanales y una cava elevada que reúne etiquetas de reconocidas bodegas. Abre todos los días de 12 a 00, lo que permite almorzar o cenar solo o acompañado.

Un clásico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con foco en gastronomía tradicional.
Te puede interesar:

Es uno de los bodegones más accesibles de Buenos Aires y tiene desde ravioles hasta tira de asado

Qué comer en Arde

Las entradas recorren sabores clásicos: empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, buñuelos de acelga con alioli, tortilla de papa a la española con chorizo colorado y el tradicional revuelto gramajo con panceta ahumada, pimientos asados, arvejas, huevos y papas pay.

Las milanesas son uno de los puntos fuertes de la carta, disponibles en versiones de carne o pollo y con alternativas napolitana, suiza o Maryland. También aparecen propuestas como matambrito de cerdo o ternera a la pizza, albóndigas con puré y salsa portuguesa, mollejas crocantes con papas noisette, risotto de calabaza asada con puerros grillados y opciones de pastas artesanales que incluyen tagliatelles de espinaca con ragú bolognese, fusillis al fierrito con tuco y pesto, y ravioles de calabaza y mozzarella con salsa de hongos.

ARDE (2)

Los cortes más buscados tienen su espacio: bife de chorizo, ojo de bife con manteca de hierbas, asado bandera, entraña, matambrito de cerdo, pollo a las brasas, chorizo, morcilla, chinchulines y mollejas. Para compartir, se recomiendan las tablas: achuras (chinchulines, mollejas, chorizo y morcilla) o carnes (asado, bife de chorizo y matambrito de cerdo). Para acompañar, clásicos como papas fritas, puré de papas y batatas fritas con miel, son de la partida. Opciones variadas de sándwiches y ensaladas también integran la carta. Para cerrar, aparecen los postres típicos: budín de pan, flan casero y volcán de chocolate. Toda la oferta está disponible para delivery y take away.

ARDE

Una vereda para disfrutar al aire libre

Arde es un lugar ideal para el encuentro, no solo en su cómodo salón sino que también cuenta con una vereda equipada para comer al aire libre. Esta pintoresca esquina de barrio ofrece la oportunidad de aprovechar las noches de verano en compañía de amigos o familia, mientras se degustan sabores tradicionales de la cocina argentina.

ARDE (1)

Dónde queda Arde

Arde se ubica en la esquina de Pedro Ignacio Rivera 4999, Villa Urquiza, y abre de lunes a domingo de 12 a 00.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un rincón que logra transportar al visitante a otra época.

Un refugio histórico para comer en el corazón de Palermo

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

Se ubica en el corazón de Recoleta, en CABA. 

La cafetería de Buenos Aires con osos de peluche que te hacen compañía

En los últimos años, este bodegón se volvió una parada obligada para quienes buscan una experiencia distinta.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene una milanesa con tomate, queso, cebolla caramelizada, panceta y huevo

Cómo sumar correctamente la albahaca a tus platos. 

Por qué no hay que cortar la albahaca con cuchillo: te sorprenderá

Tiempo de asados: te contamos un truco simple para que tu parrilla quede como nueva en fin de año

Tiempo de asados: cómo podés hacer para que tu parrilla quede como nueva a fin de año

Rating Cero

Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

En redes sociales se multiplican las teorías. 

El guiño de los protagonistas de Stranger Things que alimenta un romance entre Will y Mike

El exfutbolista se separó de Ivana Figueiras.

Bomba: se separó un reconocido futbolista a pocos meses de confirmar su romance

La muerte de CriscillaAnderson generó conmoción.

Murió una de las actrices más queridas que es figura de la serie de Netflix

Rocío Marengo fue madre de su primer hijo.

El dramático relato de Rocío Marengo sobre el parto de su primer hijo: "Me asusté"

últimas noticias

Scaloni ingresó con la Copa del Mundo. 

Así ingresó Lionel Scaloni con la Copa del Mundo al sorteo del Mundial 2026

Hace 49 minutos
Trump halagó a Milei.

Trump elogió a Milei antes del sorteo del Mundial 2026: "Amo a Argentina..."

Hace 1 hora
Un destino perfecto para el turismo rural y gastronómico. 

El destino con gastronomía gauchesca cerca de Buenos Aires para conocer el finde largo de diciembre 2025

Hace 1 hora
Esta nueva opción es mucho más fácil de instalar.

Adiós a los mosquiteros tradicionales: el modelo novedoso y estético que será tendencia en el verano 2026

Hace 1 hora
Rosalía eligió un original estilo para su cabello.

Paso a paso, cómo lograr el Halo LUX de Rosalía en el pelo

Hace 1 hora