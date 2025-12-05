IR A
IR A

Está en Netflix, es una comedia argentina y la protagonizan Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro

Una obra donde los vínculos humanos y los pequeños gestos construyen un universo propio, convirtiéndose en un refugio emocional para el público.

Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso.

Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso.

Cleopatra

Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan relatos íntimos, sensibles y alejados del ruido. La plataforma sumó Cleopatra, una conmovedora película de 2003 dirigida por Eduardo Mignogna que reúne a Norma Aleandro, Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia en una historia que mezcla drama, humor y road movie en partes iguales.

Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 
Te puede interesar:

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

La película apareció en un momento particular del cine nacional, cuando nuestro país se empezaba a recuperar de una crisis que había afectado todos los sectores, incluida su industria audiovisual. Mientras muchos directores buscaban reinventarse luego del colapso del 2000, esta producción apostó por lo simple y lo humano, con un tono íntimo que hablaba del cansancio, la frustración silenciosa y el deseo de empezar de nuevo. Paradójicamente, fue esa sensibilidad cercana y ese pulso narrativo que evita lo estridente lo que hizo que perdurara más de veinte años después de su estreno original.

El público parece valorar la presencia de una historia sencilla que invita a detenerse y observarse. Con actuaciones sólidas y una dirección que entiende que los detalles importan más que los grandes gestos, Cleopatra funciona como un viaje emocional sin pretensiones que habla de algo tan universal como la necesidad de frenar y volver a mirarse, de buscar compañía en medio del ruido y de permitirse una aventura improbable.

Cleopatra

Netflix: sinopsis de Cleopatra

Una maestra jubilada interpretada por Norma Aleandro atraviesa un presente complicado, propio de un contexto económico que la llevó a tener una economía frágil y una rutina agotadora. Si bien no cuenta con grandes conflictos, sí se observa un desgaste que se acumula en gestos, silencios y miradas. Del otro lado está Sandra, interpretada por Natalia Oreiro, una joven actriz con una carrera en ascenso pero atrapada por un medio laboral hostil y un matrimonio que empieza a romperse. Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso: salir corriendo de la vida que llevan.

El encuentro entre estas dos mujeres es casi accidental, pero ese choque de mundos enciende la chispa de la historia. Esa huida improvisada se convierte en el corazón de la película cuando deciden emprender un viaje juntas. En la ruta, entre charlas, silencios, discusiones y pequeños descubrimientos, Cleopatra y Sandra se permiten una libertad que parecía perdida.

En el camino aparece Carlos, interpretado por Leonardo Sbaraglia, un joven camionero que representa lo que ninguna de ellas había encontrado en sus entornos: una mirada cálida, libre de juicios, capaz de escuchar sin pedir nada a cambio. Su presencia aporta humor, liviandad y una ternura que nunca cae en el sentimentalismo fácil, equilibrando el peso emocional de una historia amable pero nunca superficial, emotiva pero sin golpes bajos.

Cleopatra

Tráiler de Cleopatra

Embed - Cleopatra | Tráiler

Reparto de Cleopatra

  • Norma Aleandro como Cleopatra
  • Natalia Oreiro como Sandra
  • Leonardo Sbaraglia como Carlos
  • Héctor Alterio
  • Alberto de Mendoza
  • Beatriz Spelzini
  • Boy Olmi
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta comedia fue escrita y protagonizada por Jason Segel.
play

La película de Netflix que mezcla las risas con una invitación a la reflexión sobre el amor

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.
play

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix
play

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos
play

Esta película combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final: llegó a Netflix y es furor

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Con 25 años de trayectoria, Fundación Vía Libre fue reconocida en Barcelona.

Una fundación argentina, reconocida mundialmente por identificar sesgos en inteligencias artificiales

Hace 8 minutos
El dólar blue cotiza abajo de $1.500. 

El dólar cierra la semana abajo de los $1.500

Hace 21 minutos
Netflix concentrá cientos de títulos de películas y series mundialmente conocidas. 

Bombazo en las plataformas de streaming: Netflix confirmó la compra de Warner

Hace 26 minutos
Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

Hace 31 minutos
Un rincón de Argentina ideal para turismo en calma y naturaleza.

Turismo en Argentina: el pueblito súper sereno para descansar en medio de su naturaleza

Hace 32 minutos