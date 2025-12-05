Está en Netflix, es una comedia argentina y la protagonizan Leonardo Sbaraglia y Natalia Oreiro Una obra donde los vínculos humanos y los pequeños gestos construyen un universo propio, convirtiéndose en un refugio emocional para el público. + Seguir en







Netflix incorporó a su catálogo una producción argentina que está quedándose con la atención de los suscriptores que buscan relatos íntimos, sensibles y alejados del ruido. La plataforma sumó Cleopatra, una conmovedora película de 2003 dirigida por Eduardo Mignogna que reúne a Norma Aleandro, Natalia Oreiro y Leonardo Sbaraglia en una historia que mezcla drama, humor y road movie en partes iguales.

La película apareció en un momento particular del cine nacional, cuando nuestro país se empezaba a recuperar de una crisis que había afectado todos los sectores, incluida su industria audiovisual. Mientras muchos directores buscaban reinventarse luego del colapso del 2000, esta producción apostó por lo simple y lo humano, con un tono íntimo que hablaba del cansancio, la frustración silenciosa y el deseo de empezar de nuevo. Paradójicamente, fue esa sensibilidad cercana y ese pulso narrativo que evita lo estridente lo que hizo que perdurara más de veinte años después de su estreno original.

El público parece valorar la presencia de una historia sencilla que invita a detenerse y observarse. Con actuaciones sólidas y una dirección que entiende que los detalles importan más que los grandes gestos, Cleopatra funciona como un viaje emocional sin pretensiones que habla de algo tan universal como la necesidad de frenar y volver a mirarse, de buscar compañía en medio del ruido y de permitirse una aventura improbable.

Cleopatra Cleopatra Netflix: sinopsis de Cleopatra Una maestra jubilada interpretada por Norma Aleandro atraviesa un presente complicado, propio de un contexto económico que la llevó a tener una economía frágil y una rutina agotadora. Si bien no cuenta con grandes conflictos, sí se observa un desgaste que se acumula en gestos, silencios y miradas. Del otro lado está Sandra, interpretada por Natalia Oreiro, una joven actriz con una carrera en ascenso pero atrapada por un medio laboral hostil y un matrimonio que empieza a romperse. Dos mujeres de generaciones y mundos distintos unidas por un mismo impulso: salir corriendo de la vida que llevan.

El encuentro entre estas dos mujeres es casi accidental, pero ese choque de mundos enciende la chispa de la historia. Esa huida improvisada se convierte en el corazón de la película cuando deciden emprender un viaje juntas. En la ruta, entre charlas, silencios, discusiones y pequeños descubrimientos, Cleopatra y Sandra se permiten una libertad que parecía perdida.