Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

El mayorista, donde pone foco el mercado, subió $20 con un alza de 1,37% respecto al martes. En tanto, los financieros acompañaron la tendencia alcista, mientras que el blue se mantuvo estable.
La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, pasará ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.
Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.
El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.438 para la compra y $1.488,77 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.475 para la venta.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.943,5.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.544,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.506,21.