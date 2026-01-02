Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de enero

2 de enero de 2026 Inicio
En el primer día de las bandas actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el dólar mayorista cerró con una suba del 1,37%, mientras que el minorista y los financieros acompañaron la tendencia. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable.

Las bandas cambiarias pasaron a actualizarse por inflación.

Las bandas cambiarias pasaron a actualizarse por inflación.

El estreno del nuevo esquema cambiario, que determina que las bandas de flotación se actualizarán en línea con Índice de Precios al Consumidor (IPC) no fue demasiado auspicioso en el primer día hábil de 2026: el dólar mayorista, donde pone foco el mercado, subió $20 con un alza de 1,37% respecto al martes, en tanto el minorista por ventanilla de Banco Nación tocó los $1.495 para la venta. En tanto, los financieros acompañaron la tendencia alcista; mientras que el blue se mantuvo estable,

El dólar oficial subió $427,50 a lo largo de 2025.
La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía Luis Caputo pasará ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Luis Caputo
Luis Caputo anunció a finales de diciembre el nuevo sistema de bandas cambiarias.

Luis Caputo anunció a finales de diciembre el nuevo sistema de bandas cambiarias.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.438 para la compra y $1.488,77 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.475 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.943,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.544,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.506,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.515 para la venta.

