Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 2 de enero

En el primer día de las bandas actualizadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el dólar mayorista cerró con una suba del 1,37%, mientras que el minorista y los financieros acompañaron la tendencia. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable.

Las bandas cambiarias pasaron a actualizarse por inflación.

El estreno del nuevo esquema cambiario, que determina que l as bandas de flotación se actualizarán en línea con Índice de Precios al Consumidor (IPC) no fue demasiado auspicioso en el primer día hábil de 2026: el dólar mayorista, donde pone foco el mercado, subió $20 con un alza de 1,37% respecto al martes, en tanto el minorista por ventanilla de Banco Nación tocó los $1.495 para la venta . En tanto, los financieros acompañaron la tendencia alcista; mientras que el blue se mantuvo estable,

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de enero

La modificación dada a conocer en diciembre por el ministro de Economía Luis Caputo pasará ser clave en la cotización de la divisa: las bandas dejarán de ajustarse un 1% fijo cada mes para actualizarse en base a la inflación oficial con dos meses de rezago.

Dicha medida tiene como objetivo reducir el atraso cambiario y desvincular el precio de la divisa de la dinámica inflacionaria. Además, desde el 1 de enero de 2026 rige el programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario .

Luis Caputo anunció a finales de diciembre el nuevo sistema de bandas cambiarias.

El titular del Palacio de Hacienda fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada" . "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El dólar oficial cotizó a $1.438 para la compra y $1.488,77 para la venta .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.475 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.943,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.544,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.506,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.515 para la venta.