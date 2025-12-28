Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal El ministro de Economía cuestionó a las entidades que exigen requisitos adicionales y aseguró que la banca pública cumplirá “estrictamente con la ley”. Por + Seguir en







Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los ahorristas a depositar sus dólares en el Banco Nación en caso de que otras entidades financieras no apliquen el nuevo esquema previsto tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal. Según aseguró, los fondos estarán disponibles de manera inmediata.

"Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado", explicó el funcionario en una publicación de X.

"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", agregó.

image La afirmación del ministro fue ratificada en las cuentas del Banco Central. "De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros", manifestaron.

image La ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del oficialismo, propone cambios de fondo en la relación entre el fisco y los contribuyentes, con impacto sobre el uso de los llamados “dólares del colchón”, el Impuesto a las Ganancias, el pago de multas y los regímenes de moratoria.