28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía cuestionó a las entidades que exigen requisitos adicionales y aseguró que la banca pública cumplirá “estrictamente con la ley”.

Por
Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal

Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, instó a los ahorristas a depositar sus dólares en el Banco Nación en caso de que otras entidades financieras no apliquen el nuevo esquema previsto tras la sanción de la ley de Inocencia Fiscal. Según aseguró, los fondos estarán disponibles de manera inmediata.

Luis Caputo, ministro de Economía, y Javier Milei, presidente de la Nación.
Te puede interesar:

La deuda externa escaló al 46,7% del PBI en el tercer trimestre de 2025

"Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado", explicó el funcionario en una publicación de X.

"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", agregó.

image

La afirmación del ministro fue ratificada en las cuentas del Banco Central. "De acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros", manifestaron.

image

La ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del oficialismo, propone cambios de fondo en la relación entre el fisco y los contribuyentes, con impacto sobre el uso de los llamados “dólares del colchón”, el Impuesto a las Ganancias, el pago de multas y los regímenes de moratoria.

Desde el Gobierno presentaron el proyecto como una herramienta para reducir la conflictividad fiscal y promover la formalización de ahorros no declarados. Si bien no establece de manera explícita un blanqueo de capitales, introduce modificaciones en normas tributarias y penales que acotan la persecución estatal en casos de evasión de menor cuantía, con el objetivo de redefinir los criterios de control y sanción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Daza y Luis Caputo.

El segundo de Luis Caputo afirmó que "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Jorge Macri junto a Luis Caputo.

Caputo recibió a Jorge Macri por la deuda de coparticipación

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios.

A cuánto arrancará el dólar los últimos días del 2025

Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan Inversiones seguras

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.450.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

El beneficio se deposita junto con la AUH sin necesidad de gestión previa.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por un hijo en enero 2026

La Tarjeta Alimentar complementa el ingreso mensual de la AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en enero 2026

Rating Cero

David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

La influencer mostró un look renovado antes de anunciar su alejamiento de las plataformas digitales.

La impresionante transformación de Sofía Gonet antes de cerrar sus redes: cambio de look profundo

Lara Croft, la independiente hija de un excéntrico aventurero que desapareció cuando ella era apenas una adolescente, se ha convertido en una joven de 21 años sin ningún propósito en la vida.
play

Esta película de Tomb Raider llegó a Netflix y es de lo más visto por los usuarios: cuál es y qué historia cuenta

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

últimas noticias

Donald Trump y Vladimir Putin durante su último encuentro en Alaska.

Donald Trump calificó de "productiva" su charla con Putin antes de recibir a Zelenski en Mar-a-Lago

Hace 24 minutos
Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la media sanción de la ley de Inocencia Fiscal

Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal

Hace 39 minutos
Donald Trump recibió a Volodimir Zelenski.

Trump recibe a Zelenski para avanzar en un acuerdo entre Rusia y Ucrania: "Estamos en la fase final de las negociaciones"

Hace 1 hora
David Kavlin fue intervenido quirúrgicamente.

"Llegué muerto": el impactante relato de David Kavlin tras sufrir dos infartos y ser operado

Hace 2 horas
David Kavlin sufrió un inconveniente de salud.

Preocupación por David Kavlin: qué le pasó y cómo sigue su salud

Hace 2 horas