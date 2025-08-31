Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de agosto

El oficial opera a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados luego de una semana marcada por la volatilidad.

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

El dólar oficial cotiza a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta en una jornada de domingo sin operaciones , lo que mantiene la cotización de la divisa a los valores del viernes, cuando subió $15 y terminó una semana marcada por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central y novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno.

Melconian pronosticó que el dólar subirá tras las elecciones legislativas: "El tipo de cambio no es libre"

Por su parte, el dólar blue opera a $1.350 y en Banco Nación se comercializa a $1.345. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $301,14 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial tuvo una semana de volatilidad.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.342.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.323.