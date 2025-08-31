31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de agosto

El oficial opera a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados luego de una semana marcada por la volatilidad.

Por
El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

Pexels
Carlos Melconian anticipa una suba en la cotización del dolar post octubre. 
Te puede interesar:

Melconian pronosticó que el dólar subirá tras las elecciones legislativas: "El tipo de cambio no es libre"

Por su parte, el dólar blue opera a $1.350 y en Banco Nación se comercializa a $1.345. Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central pudo incrementar las reservas y alcanzar los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $301,14 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar oficial tuvo una semana de volatilidad.

El dólar oficial tuvo una semana de volatilidad.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.342.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.323.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La venta de autos 0km cayó un 13% en agosto. 

Por la volatilidad del dólar, la venta de autos 0km cayó un 13% en agosto

Este sábado no hay operaciones oficiales con el dólar. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de agosto

La comunicación A 8311 modifica las reglas de operación en el mercado cambiario. 

"Imprevisibilidad total": malestar en los bancos por las nuevas regulaciones del BCRA

Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

El dólar oficial cayó 1,45% en el mes. 

El dólar borró toda la baja de ayer y cerró la semana cerca de los $1.400

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar bajó $15 y continúa su tendencia bajista tras la exitosa licitación del Gobierno

Rating Cero

Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Esta serie es la tercera entrega de la saga Monstruos, producida por Ryan Murphy.

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de una serie con una macabra historia

La película combina exorcismos y suspenso, destacándose entre las mejores películas de terror disponibles en Netflix.
play

Terror puro: está en Netflix, es una película muy vista y no te va a dejar dormir

Un amigo abominable, una película animada de 2019 para disfrutar en familia este agosto 2025.
play

Un amigo abominable es la tierna película animada ideal para ver en Netflix con la familia: cuál es la trama

play

Lowrdez Fernández: "Bandana me cambió la vida"

últimas noticias

Su rendimiento encendió el interés internacional.

Fue relegado en Boca y ahora sale millones: seguirá su carrera en Europa

Hace 10 minutos
El juvenil se destaca en la Reserva de Boca.

Es una joya del fútbol argentino, hizo un golazo de chilena y lo siguen de Europa

Hace 19 minutos
Beyoncé pasó a ser una pequeña promesa del pop, a ser uno de los principales estandartes del género.

La impresionante transformación de Beyoncé: así se veía antes

Hace 32 minutos
Candela tenía 24 años.

Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La Matanza

Hace 37 minutos
El actor que trabajó en Eternals y pensó tener un trabajo asegurado por más de diez años, sin embargo no fue como lo esperado.

Marvel presentó este personaje como clave para el UCM pero tras 4 años no apareció: de quién se trata

Hace 40 minutos