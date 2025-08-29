Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de agosto

La divisa oficial operó a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta, mientras que el blue bajó 5$, aunque se comercializó por encima de los $1.300.

El dólar oficial cayó 1,45% en el mes.

El dólar oficial subió $15 y cotizó este viernes a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta luego de una rueda de jueves a la baja , en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno. Por su parte, el dólar blue operó a $1.350 y en Banco Nación se comercializa a $1.345.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei .

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.342.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.323.