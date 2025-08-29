29 de agosto de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de agosto

La divisa oficial operó a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta, mientras que el blue bajó 5$, aunque se comercializó por encima de los $1.300.

Por
El dólar oficial cayó 1

El dólar oficial cayó 1,45% en el mes. 

El dólar oficial subió $15 y cotizó este viernes a $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta luego de una rueda de jueves a la baja, en el marco de la reacción de los mercados a las novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno. Por su parte, el dólar blue operó a $1.350 y en Banco Nación se comercializa a $1.345.

Nueva norma del BCRA para contener el dólar.
Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la suba de tasas "va a ser transitoria" pero reconoció que "podría impactar en la actividad". Además, se mostró optimista de cara a las elecciones legislativas y aseguró que la volatilidad mermará tras los comicios.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $310,51 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dolar suba

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó $1.319,02 para la compra y $1.361,42 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.325 para la compra y $1.345 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.342.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.768.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.359,72, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.355,42.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.323.

El dólar oficial atraviesa una semana con altibajos mientras sigue el escándalo de las coimas en el área de discapacidad.

El dólar bajó $15 y continúa su tendencia bajista tras la exitosa licitación del Gobierno

El dólar oficial se mantiene en una tensa calma.

El dólar tuvo una leve baja a la espera de una licitación clave

El dólar oficial se acercó nuevamente al techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Las tensiones políticas le suman presión al dólar, que volvió a subir y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar subió otros $20 y anotó un nuevo récord desde abril

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de agosto

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.300. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de agosto

