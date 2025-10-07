¿Es una pareja abierta?, Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe luego de varios días de especulaciones. La ex gran hermano habló sobre los rumores que la vinculaban con el locutor del Bailando por un sueño 2020 tras los Martín Fierro.
Según trascendió, ambos habrían pasado la noche juntos en un hotel de Puerto Madero, lo que generó versiones de crisis con su pareja, Fabrizio Maida.
La noticia sobre Poggio y Salwe se volvió viral porque combina ingredientes que siempre generan interés en redes: rumores de romance, figuras mediáticas y declaraciones aclaratorias. Julieta, una de las personalidades más seguidas del momento, rompió el silencio tras las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Salwe, y su respuesta generó una ola de reacciones. El público y los medios replicaron el tema rápidamente porque involucra a dos ex participantes de realities muy populares, lo que avivó la curiosidad y los comentarios en redes.
Julieta Poggio aclaró si sigue en una relación abierta
El rumor comenzó cuando el panelista Pepe Ochoa contó en LAM (América) que Poggio y Salwe habrían pasado la noche juntos después de la gala. Sin embargo, Julieta lo desmintió: “Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos”, respondió con ironía. Con estas declaraciones, Julieta despejó las dudas y reafirmó su relación abierta con Fabri Maida, dejando claro que no hay crisis ni secretos en la pareja.
En su programa Rumis (La Casa), la modelo ironizó sobre las versiones y lanzó una frase contundente: “¿Cómo me ven siendo monogámica?”. Con humor, aseguró que junto a su pareja se tomaron la situación con calma y que siguen apostando a su vínculo.
“Tengo una relación tan fuerte con mi novio que estas cosas nos dan risa. Estoy re bien con él”, afirmó la influencer. De esta manera, desmintió haber cerrado su relación abierta y dejó en claro que no hay crisis ni distanciamiento. Julieta también se sinceró sobre el vínculo que mantiene con Fabrizio Maida: “Nunca tuve una relación tan sana, amo estar con él, me da tranquilidad, es mi mejor amigo. No voy a salir de ahí porque es un lugar que me hace feliz”.