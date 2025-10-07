¿Es una pareja abierta? Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe La influencer enfrentó los rumores que la vinculaban con el modelo y aclaró cuál es realmente su relación con él. Sus declaraciones generaron revuelo en redes y pusieron fin a las versiones sobre un supuesto romance.







Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe. Redes sociales

¿Es una pareja abierta?, Julieta Poggio aclaró los rumores que la vinculaban con Martín Salwe luego de varios días de especulaciones. La ex gran hermano habló sobre los rumores que la vinculaban con el locutor del Bailando por un sueño 2020 tras los Martín Fierro.

Según trascendió, ambos habrían pasado la noche juntos en un hotel de Puerto Madero, lo que generó versiones de crisis con su pareja, Fabrizio Maida.

La noticia sobre Poggio y Salwe se volvió viral porque combina ingredientes que siempre generan interés en redes: rumores de romance, figuras mediáticas y declaraciones aclaratorias. Julieta, una de las personalidades más seguidas del momento, rompió el silencio tras las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Salwe, y su respuesta generó una ola de reacciones. El público y los medios replicaron el tema rápidamente porque involucra a dos ex participantes de realities muy populares, lo que avivó la curiosidad y los comentarios en redes.

Poggio Redes sociales

Julieta Poggio aclaró si sigue en una relación abierta El rumor comenzó cuando el panelista Pepe Ochoa contó en LAM (América) que Poggio y Salwe habrían pasado la noche juntos después de la gala. Sin embargo, Julieta lo desmintió: “Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos”, respondió con ironía. Con estas declaraciones, Julieta despejó las dudas y reafirmó su relación abierta con Fabri Maida, dejando claro que no hay crisis ni secretos en la pareja.