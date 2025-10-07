Condenaron a prisión a uno de los técnicos de la selección juvenil de Japón por consumir pornografía infantil

Masanaga Kageyama fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, cuando viajaba rumbo al Mundial Sub-20 en Chile. Las azafatas del avión lo descubrieron y lo denunciaron.

Masanaga Kageyama , director técnico juvenil y alto funcionario de la Federación Japonesa de Fútbol, fue condenado a 18 meses de prisión en Francia por consumir pornografía infantil mientras viajaba en avión rumbo al Mundial Sub-20 en Chile.

Si bien los hechos sucedieron el jueves de la semana pasada, cuando Kageyama viajaba al Mundial Sub-20 de Chile , recién se conoció esta semana cuando el tribunal de Bobigny, ubicado en el departamento de Sena-Saint Denis, lo condenó el pasado lunes a 18 meses de prisión en suspenso y al pago de una multa por cinco mil euros. Los cargos en su contra fueron por importación, posesión, grabación y observación de imágenes pornográficas de un menor de quince años.

Según el tribunal de Bobigny, Kageyama fue detenido durante una escala en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, cuando viajaba desde Japón rumbo a Chile para formar parte del equipo técnico de la selección de su país en el Mundial Sub-20.

Las azafatas del vuelo Air France en el que viajaba Kageyama lo sorprendieron mientras miraba las imágenes pornográficas en su computadora. En ese momento, el japonés intentó excusarse con que se trataban de fotos generados mediante Inteligencia Artificial. Sin embargo, fue detenido por las fuerzas de seguridad al bajar del avión.

El lunes pasado, Kageyama no solo reconoció los hechos ante el tribunal. Además, expresó sentir vergüenza con el argumento de que desconocía que estaba prohibido consumir pornografía infantil en Francia. La Justicia lo condenó a 18 meses de prisión en suspenso y el pago de una multa de cinco mil euros.

Kageyama fue jugador profesional en Japón y, dentro de la federación local, se encagaba de la puesta en marcha de medidas que ayuden a reforzar a los equipos de la liga, la formación de entrenadores y la educación de jóvenes jugadores. También fue manager de las selecciones juveniles.

Por último, la Federación Japonesa de Fútbol emitió un comunicado en el que no solo anunció que la rescisión del contrato de Kageyama. Además, repudiaron el hecho.

"La Federación Japonesa de Fútbol considera este incidente como profundamente lamentable y presenta sus sinceras disculpas por la preocupación y desorden provocado", sostuvieron.

Kazuyuki Yukawa, secretario general de la Federación, dijo "debemos trabajar juntos para garantizar el respeto total de reglas y directrices". "El fútbol forma parte de la sociedad y una situación como esta no puede reproducirse", sentenció.