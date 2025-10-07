IR A
El Nueve rompió el silencio sobre Beto Casella: "Se debería formalizar la situación"

El gerente de programación del canal hizo referencia al futuro del conductor en Bendita y sorprendió con sus palabras.

El futuro de Beto Casella en Bendita es una gran incógnita.

Captura El Nueve
Beto Casella parece decidido a dejar Bendita﻿ luego de muchos años.
El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho

Tras muchas preguntas, fue Diego Toni, el gerente de programación de El Nueve, quien habló con Mitre Live para responder a las dudas sobre el futuro del conductor. "Fueron días fuertes, hasta el momento es una situación mediática, solo se desarrolla en los medios. El canal no tiene ninguna comunicación fehaciente que el staff deje el programa junto con Beto", comenzó por expresar.

Luego, con respecto al vínculo legal que mantienen con Casella, agregó: "Al igual que todos, conozco la voluntad de Beto por lo que viene hablando en los medios. El canal está al día con todas sus obligaciones contractuales con todos". Así, evidenció que no existe una forma sencilla para que se dé su salida y esto podría dificultar la situación.

Bendita TV
Hay muchas dudas con respecto al futuro inmediato de Bendita.

"Tuve un café con Beto hace ya más de un mes largo como hay siempre, expresando esta voluntad pero no deja de ser una charla informal. Nada más. Ahora para avanzar se debería formalizar la situación, que hasta el momento no ocurrió. Lo puede hacer cuando quiere o nunca", continuó Diego Toni. De esta manera, parece estar claro que el conductor no seguirá al frente de Bendita.

Para finalizar, el gerente de programación de El Nueve hizo énfasis en las situaciones contractuales: "El canal no tiene que renovar ningún contrato porque Beto tiene contrato hasta el 2027 y en el caso de Hermida, Ventura y Maglietti tienen relación de dependencia desde hace años. A lo cual cada caso deberá comunicarle en forma fehaciente al canal que dejará sus funciones y ya, solo eso".

El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho

El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella y generó expectativa entre su audiencia, ya que el programa Bendita se quedará sin presentador luego de 20 temporadas junto al conductor de 65 años, quien podría llegar a América TV o El Trece en 2026.

Beto Casella Bendita
Beto Casella parece decidido a dejar Bendita luego de muchos años.

