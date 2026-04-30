Estas son las mejores termas para visitar en Argentina en otoño 2026: cuánto sale

El descanso que necesitás, lejos de la rutina y del ruido de la ciudad, en las Termas de Río Hondo.

El turismo termal vuelve a ganar terreno en la Argentina y, de cara al otoño 2026, uno de los destinos que concentra mayor interés es Termas de Río Hondo , un clásico del norte que mantiene vigencia gracias a su infraestructura y a la calidad de sus aguas. La ciudad se asienta sobre una cuenca hidrotermal amplia, con napas que permiten obtener agua a distintas temperaturas, que van desde los 30°C hasta los 85°C según la profundidad.

Este recurso natural se combina con una oferta que incluye hoteles con spa, complejos familiares y centros de tratamiento donde se aplican técnicas como fangoterapia o circuitos de relajación.

Termas de Río Hondo está ubicada en la provincia de Santiago del Estero , en el norte del país, a pocos kilómetros del límite con Tucumán . Se trata del principal centro termal de la Argentina, con una tradición turística consolidada y servicios pensados para recibir visitantes durante todo el año. El lugar combina ciudad y naturaleza, con atractivos cercanos como el Dique Frontal del Embalse Río Hondo , un lago artificial que suma actividades al aire libre.

Qué puedo hacer en las Termas de Río Hondo

La actividad principal es el uso de piletas termales, tanto en hoteles como en complejos abiertos, donde el agua mineralizada aporta beneficios en tratamientos reumatológicos y musculares. A eso se suman propuestas como masajes, terapias de relax y programas antiestrés. Fuera del circuito termal, el destino ofrece pesca deportiva, deportes náuticos y golf en el Termas de Río Hondo Golf Club. También se puede visitar el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, conocido por su calendario de competencias.

En cuanto a costos, el acceso a complejos termales parte desde los $12.000, mientras que los alojamientos con servicios incluidos arrancan en torno a los $45.000 por noche, valores que pueden variar según la categoría y la temporada.

Termas río hondo Argentina.gob.ar

Cómo llegar a las Termas de Río Hondo

Llegar desde Buenos Aires es sencillo y hay varias alternativas. La opción más rápida es el avión, con vuelos directos al aeropuerto local que operan compañías como Aerolíneas Argentinas y demoran alrededor de dos horas. También se puede viajar en micro desde Retiro, en un trayecto de entre 15 y 16 horas, o en auto por la Ruta Nacional 9, un recorrido de unos 1.150 kilómetros que atraviesa varias provincias.

Con menos afluencia que en invierno y temperaturas más estables, el otoño aparece como un momento adecuado para conocer el destino sin apuro y aprovechar sus servicios con mayor disponibilidad.