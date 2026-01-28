28 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de enero

El oficial operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de tres ruedas consecutivas al alza.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de tres jornadas consecutivas al alza. Por su parte, el blue se ubicó en $1.485, mientras que el mayorista trepó a $1.444,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior. El dólar MEP bajó por tercera rueda consecutiva, tocó su menor nivel en dos meses: $1.462,35.

El dólar oficial arrancó la semana al alza.
En esta línea, el mayorista se ubica a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas. Las reservas se incrementaron en u$s380 millones en esta última rueda y cerraron en u$s46.159 millones, luego de que la autoridad comprara u$s33 millones en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y gracias a la fuerte suba del oro (+4,4%).

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

dólar blue billetes divisas
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.413,25 para la compra y $1.463,92 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.465 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.444,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cerró a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) llegó a $1.506,26, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.462,35.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.446,50.

