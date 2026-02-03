Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió cuando llegó al lugar donde la aguardaban sus seres queridos. Por + Seguir en







La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Una joven contó en redes la inesperada reacción de su mamá ante su regreso al país.

La madre organizó una reunión familiar y la anunció con foto e invitación en el chat.

La escena incluyó pileta y un tobogán inflable preparado para el encuentro.

El posteo se viralizó y acumuló miles de “Me gusta” y comentarios. Usuarios celebraron la ternura de la madre y hasta bromeaban con asistir a la fiesta. Una joven argentina que vive en el exterior se volvió viral tras compartir el emotivo momento que vivió al regresar al país luego de anunciarle a su madre que solo estaría de visita por unos días. Lo que parecía un reencuentro familiar más terminó convirtiéndose en una escena cargada de diversión y sorpresa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El video del regreso acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la experiencia de volver a casa después de mucho tiempo lejos. Historias de migrantes y reencuentros familiares suelen generar gran repercusión, especialmente entre quienes atraviesan procesos similares fuera del país.

Cuál fue la sorpresa que eligió la madre de la joven que volvía de visita a la Argentina Avión Una usuaria de X (antes Twitter) se volvió viral tras compartir un curioso intercambio ocurrido en su chat familiar. Todo comenzó cuando anunció que regresaría a Argentina junto a su pareja por unos días, sin imaginar la particular respuesta que tendría su madre.

Con entusiasmo, la mujer envió al grupo de la familia una foto del patio de su casa, donde se veía una pileta acompañada por un gran tobogán inflable. Junto a la imagen, escribió un mensaje invitando a un encuentro familiar y pidió "confirmar asistencia", gesto que rápidamente llamó la atención de todos.