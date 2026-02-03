La plataforma dividiría esta nueva temporada en dos tandas, ampliando su universo temático y abordando temas sociales profundos, mientras mantiene toda su estética que atrapa a su audiencia.

La cuarta temporada de Bridgerton , uno de los dramas de época más vistos a nivel global , ya comenzó a emitirse en Netflix con un formato dividido en dos partes. La primera tanda de episodios está disponible desde el 29 de enero de 2026 , mientras que la segunda parte llegará el 26 de febrero con los últimos capítulos del ciclo.

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores durante semanas. En total, la cuarta temporada consta de 8 episodios , agrupados en dos bloques de cuatro.

La serie es exclusiva de Netflix , y los suscriptores pueden ver los nuevos capítulos en toda Latinoamérica en el mismo momento en que se habilitan globalmente en la plataforma.

Según el horario habitual de estreno de la plataforma, los episodios estarán disponibles desde temprano en la madrugada en la mayoría de los países de la región.

Esta entrega pone el foco en Benedict Bridgerton , interpretado por Luke Thompson, quien enfrenta un giro en su vida amorosa tras conocer a Sophie Baek , una joven enigmática con un origen social muy diferente al suyo.

A diferencia de temporadas anteriores, el relato explora con mayor profundidad el choque de clases sociales y las barreras que separan a los protagonistas, en una narrativa que recuerda al clásico cuento de Cenicienta.

La decisión de dividir las temporadas en dos partes no es nueva para Bridgerton y forma parte de una estrategia de Netflix para extender la conversación en torno a sus producciones más exitosas.

Además, la cuarta temporada llega después de una larga espera desde el cierre del ciclo anterior y se espera que mantenga el alto nivel de engagement entre sus fanáticos.

Con ocho episodios intensos divididos en dos lanzamientos, Bridgerton 4 promete consolidarse como uno de los fenómenos de la temporada en Netflix. El drama romántico de época no solo continúa las historias de la familia Bridgerton, sino que amplía su universo temático, abordando cuestiones sociales profundas mientras sigue ofreciendo romance, intrigas y giros que mantienen enganchada a su audiencia.

bridgerton

Tráiler de Bridgerton 4

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Bridgerton 4

Benedict Bridgerton - Luke Thompson

Sophie Beckett - Yerin Ha

Lady Araminta Gun - Lady Leung

Rosamund Li - Michelle Mao

Posy Li - Isabella Wei

Colin Bridgerton - Luke Newton

Penelope Featherington - Nicola Coughlan

Marcus Anderson - Daniel Francis

Kate Sharma - Simone Ashley

Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey

Reina Charlotte - Golda Rosheuvel

Lady Danbury - Adjoa Andoh

Francesca Bridgerton - Hanna Dodd

Brimsley - Hufh Sachs

Alice Mondrich - Emma Naomi

Eloise Bridgerton - Claudia Jessie

Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt

Gregory Bridgerton - Will Tilston

Portia Featherington - Polly Walker

Will Mondrich - Martins Imhangbe

Lord Kilmartin - Victor Alli

Violet Bridgerton - Ruth Gemmell

Michaela Stirling- Masali Baduza