IR A
IR A

Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

La plataforma dividiría esta nueva temporada en dos tandas, ampliando su universo temático y abordando temas sociales profundos, mientras mantiene toda su estética que atrapa a su audiencia.

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.

La cuarta temporada de Bridgerton, uno de los dramas de época más vistos a nivel global, ya comenzó a emitirse en Netflix con un formato dividido en dos partes. La primera tanda de episodios está disponible desde el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda parte llegará el 26 de febrero con los últimos capítulos del ciclo.

Nuevo estreno en Netflix.
Te puede interesar:

Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores durante semanas. En total, la cuarta temporada consta de 8 episodios, agrupados en dos bloques de cuatro.

La serie es exclusiva de Netflix, y los suscriptores pueden ver los nuevos capítulos en toda Latinoamérica en el mismo momento en que se habilitan globalmente en la plataforma.

Según el horario habitual de estreno de la plataforma, los episodios estarán disponibles desde temprano en la madrugada en la mayoría de los países de la región.

Sinopsis de Bridgerton 4, la serie que es furor en Netflix

Esta entrega pone el foco en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, quien enfrenta un giro en su vida amorosa tras conocer a Sophie Baek, una joven enigmática con un origen social muy diferente al suyo.

A diferencia de temporadas anteriores, el relato explora con mayor profundidad el choque de clases sociales y las barreras que separan a los protagonistas, en una narrativa que recuerda al clásico cuento de Cenicienta.

La decisión de dividir las temporadas en dos partes no es nueva para Bridgerton y forma parte de una estrategia de Netflix para extender la conversación en torno a sus producciones más exitosas.

Además, la cuarta temporada llega después de una larga espera desde el cierre del ciclo anterior y se espera que mantenga el alto nivel de engagement entre sus fanáticos.

Con ocho episodios intensos divididos en dos lanzamientos, Bridgerton 4 promete consolidarse como uno de los fenómenos de la temporada en Netflix. El drama romántico de época no solo continúa las historias de la familia Bridgerton, sino que amplía su universo temático, abordando cuestiones sociales profundas mientras sigue ofreciendo romance, intrigas y giros que mantienen enganchada a su audiencia.

bridgerton

Tráiler de Bridgerton 4

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Bridgerton 4

  • Benedict Bridgerton - Luke Thompson
  • Sophie Beckett - Yerin Ha
  • Lady Araminta Gun - Lady Leung
  • Rosamund Li - Michelle Mao
  • Posy Li - Isabella Wei
  • Colin Bridgerton - Luke Newton
  • Penelope Featherington - Nicola Coughlan
  • Marcus Anderson - Daniel Francis
  • Kate Sharma - Simone Ashley
  • Anthony Bridgerton - Jonathan Bailey
  • Reina Charlotte - Golda Rosheuvel
  • Lady Danbury - Adjoa Andoh
  • Francesca Bridgerton - Hanna Dodd
  • Brimsley - Hufh Sachs
  • Alice Mondrich - Emma Naomi
  • Eloise Bridgerton - Claudia Jessie
  • Hyacinth Bridgerton - Florence Hunt
  • Gregory Bridgerton - Will Tilston
  • Portia Featherington - Polly Walker
  • Will Mondrich - Martins Imhangbe
  • Lord Kilmartin - Victor Alli
  • Violet Bridgerton - Ruth Gemmell
  • Michaela Stirling- Masali Baduza
bridgerton-apertura-697a38652b80d
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia.
play

Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama

El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra.
play

El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata?

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix
play

Esta película de un hecho educativo oriental está basada en hechos reales y emociona a todos en Netflix: cómo encontrarla

Estreno furor en Netflix.
play

Cuál es la serie adolescente histórica que no para de ser tendencia en Netflix desde que llegó al streaming

Ahora llegó a la gran N roja, Skin Trade, la película que está siendo tendencia en esta plataforma, se trata de un viejo estreno de 2015 estadounidense que rompió taquilla en los cines y en este momento está en el top ten de las más vistas.
play

De qué se trata Skin Trade, la película de gangsters que llegó a Netflix y es de lo más visto

El desempeño de la última entrega no fue suficiente para justificar nuevas inversiones.
play

Bronca en Netflix: cancelaron una popular serie tras 3 temporadas

últimas noticias

Paro de Trenes: el Ejecutivo podría dictar la conciliación obligatoria. 

Se define si habrá paro de trenes este jueves: reunión clave entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 13 minutos
La inesperada propuesta que recibió la jóven que volvió a la Argentina

Vive en el exterior, le dijo a su mamá que volvía a Argentina por 20 días y la esperaban con una gran sorpresa: qué era

Hace 17 minutos
Agua fría y sus efectos reales en el cuerpo.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si te bañás con agua fría: pocos lo saben

Hace 21 minutos
El restaurante mantiene combina recetas italianas y el espíritu de la gastronomía porteña. 

El bodegón exquisito de Buenos Aires donde la calidad y la cantidad no se negocian

Hace 33 minutos
play

Cómo podría impactar en la economía la postergación del nuevo índice de inflación

Hace 42 minutos