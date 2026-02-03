Tragedia en Villa Devoto: encontraron muertos a dos hermanos y a su niñera e investigan si fue por monóxido de carbono La madre de los niños, de 2 y 4 años, llegó de trabajar al domicilio y se encontró con la escena. Metrogas pidió el corte preventivo del suministro de gas. Por + Seguir en







Los niños tenían 2 y 4 años. Clarín

Dos niños, de 2 y 4 años, fueron encontrados muertos junto a su niñera en su domicilio en Villa Devoto. Los investigadores consideran que pudo haber sido una intoxicación por monóxido de carborono y Metrogas pidió un corte preventivo del suministro de gas.

La madre de los dos menores fue quien halló de la trágica escena al llegar de trabajar, según indicó TN. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 18 en el departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Ante lo ocurrido, la mujer dio aviso al 911 y arribaron desde el personal de Comisaría Vecinal 11B junto a Bomberos de la Ciudad y el SAME. Los médicos confirmaron la muerte de la niñera de 32 años y los dos menores fueron trasladados al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después.

La Justicia investiga las circunstancias de la tragedia y tiene dos hipótesis a desarrollar: un escape de gas o una intoxicación por monóxido de carbono. El personal del Metrogas trabajó con los bomberos y agentes de la Unidad Criminalística de la ciudad.