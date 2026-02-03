3 de febrero de 2026 Inicio
Tragedia en Villa Devoto: encontraron muertos a dos hermanos y a su niñera e investigan si fue por monóxido de carbono

La madre de los niños, de 2 y 4 años, llegó de trabajar al domicilio y se encontró con la escena. Metrogas pidió el corte preventivo del suministro de gas.

Los niños tenían 2 y 4 años.

Dos niños, de 2 y 4 años, fueron encontrados muertos junto a su niñera en su domicilio en Villa Devoto. Los investigadores consideran que pudo haber sido una intoxicación por monóxido de carborono y Metrogas pidió un corte preventivo del suministro de gas.

Los informes preliminares arrojaron que estaba obstruida la ventilación por escombros
Fuga de gas y muerte de dos menores en Villa Devoto: qué arrojaron los informes preliminares de Metrogas

La madre de los dos menores fue quien halló de la trágica escena al llegar de trabajar, según indicó TN. El hecho ocurrió el lunes cerca de las 18 en el departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Ante lo ocurrido, la mujer dio aviso al 911 y arribaron desde el personal de Comisaría Vecinal 11B junto a Bomberos de la Ciudad y el SAME. Los médicos confirmaron la muerte de la niñera de 32 años y los dos menores fueron trasladados al Hospital Zubizarreta, donde fallecieron horas después.

La Justicia investiga las circunstancias de la tragedia y tiene dos hipótesis a desarrollar: un escape de gas o una intoxicación por monóxido de carbono. El personal del Metrogas trabajó con los bomberos y agentes de la Unidad Criminalística de la ciudad.

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

Netflix volvió a apostar por una estrategia de lanzamiento en dos volúmenes para mantener la expectación de los espectadores.
Bridgerton 4 ya llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la nueva temporada

Nuevo estreno en Netflix.
Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

La rutina física y alimentaria de Lenny Kravitz.

La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

Stranger Things: Relatos del 85.
"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre

