La impresionante transformación física de Lenny Kravitz: entrenamiento y veganismo

A lo largo de su carrera, Lenny Kravitz construyó una imagen que combina potencia escénica, estética personal y una marcada coherencia entre pensamiento y acción. Esa misma lógica se refleja en el cuidado de su cuerpo, que lejos de responder a modas pasajeras, se apoya en convicciones profundas vinculadas a la alimentación , el entorno y el equilibrio general.

Con 61 años , el músico sostiene una condición física que se volvió tema de conversación recurrente, especialmente por la naturalidad con la que integra su rutina al día a día. La constancia aparece como uno de los ejes centrales, junto a una mirada consciente sobre lo que ingiere y cómo entrena .

En ese esquema, el cuidado corporal no funciona como un objetivo aislado, sino como una herramienta que le permite sostener una carrera artística activa , subir al escenario con intensidad y preservar músculos y articulaciones en óptimas condiciones.

Uno de los pilares de su estilo de vida es la alimentación vegana , con una fuerte presencia de productos crudos . Durante gran parte del año, especialmente cuando se encuentra en las Bahamas, su dieta se apoya en frutas y verduras cultivadas localmente o en su propio huerto , lo que refuerza su vínculo con el entorno natural.

Su esquema nutricional prioriza alimentos frescos, verdes y sin procesar , con períodos en los que reduce al mínimo el consumo de azúcares, incluso los provenientes de frutas. Esta elección responde a una búsqueda de control y limpieza interna, aunque no se trata de un régimen inflexible: los carbohidratos ocupan el lugar de indulgencia ocasional.

En paralelo, el entrenamiento físico se desarrolla entre cinco y seis días por semana, con rutinas más concentradas y eficientes. Lejos de grandes gimnasios, el músico entrena con equipamiento básico, principalmente mancuernas, y privilegia los espacios abiertos por su impacto positivo en la salud mental y la creatividad.

El calentamiento incluye saltos de tijera y descansos pautados entre series. Los ejercicios abarcan trabajos de brazos, pecho, piernas y abdomen, con volúmenes elevados de repeticiones. Entre ellos se destacan el curl con mancuernas, el press de banca, las sentadillas con peso corporal y las elevaciones de rodillas en barra, movimientos que apuntan a fuerza, resistencia y estabilidad.

Esta combinación de disciplina alimentaria, entrenamiento constante y conexión mente-cuerpo se convirtió en una extensión directa de su identidad artística. Incluso sus rutinas se viralizaron en redes sociales, reforzando la idea de que la energía que despliega sobre el escenario es consecuencia directa de un trabajo sostenido fuera de él.