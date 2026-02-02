IR A
"Stranger Things: Relatos del 85": Netflix publicó el trailer de la serie animada del universo de Hawkins

Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Hopper vuelven a compartir aventuras, pero en 2D. La historia está ambientada entre la segunda y la tercera temporada de la serie original.

Stranger Things: Relatos del 85.

Stranger Things: Relatos del 85.

Netflix

Aunque Stranger Things se despidió con su quinta y última temporada, Netflix decidió mantener vivo el universo de Hawkins con una nueva propuesta animada llamada Stranger Things: Relatos del 85. Se trata de un spin-off que ampliará la historia de la franquicia y ofrecerá nuevas aventuras para los fanáticos.

El cambio físico de Eduardo Franco tras tres meses de preparación.
La plataforma de streaming publicó el trailer y confirmó que la serie animada se estrenará el 23 de abril. El proyecto está a cargo de Eric Robles como showrunner y cuenta con la producción ejecutiva de los hermanos Matt y Ross Duffer.

Ambientada entre la segunda y la tercera temporada, Relatos del 85 sitúa la acción durante el invierno de ese año, cuando Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas, Max y Hopper disfrutan de unas aparentemente tranquilas vacaciones hasta que una amenaza misteriosa las interrumpe.

El peligro emerge bajo las calles cubiertas de nieve de Hawkins, obligando una vez más al grupo a unirse para descubrir su origen y salvar al pueblo.

La serie contará con un destacado elenco de voces, encabezado por Jeremy Jordan, quien dará vida a Steve Harrington. También participan Brooklyn Davey Norstedt (Eleven), Luca Diaz (Mike), Elisha “EJ” Williams (Lucas), Braxton Quinney (Dustin), Benjamin Plessala (Will) y Brett Gipson (Hopper).

El estudio australiano Flying Bark Productions estuvo a cargo de la animación de esta producción audiovisual. La empresa también participó en la animación de What if...? de Marvel.

El trailer de Stranger Things: Relatos del 85

Embed - Stranger Things: Relatos del 85 | Avance oficial | Netflix

