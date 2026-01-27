27 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de enero

El oficial cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana con una caída acumulada de $5.

El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar oficial arrancó la semana al alza.

El dólar oficial minorista subió $5 este martes y cerró la jornada a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio de semana con una suba también de $5. Por su parte, el blue aumentó a $1.490, mientras que el mayorista trepó a $1.442,50, lejos de la caída de $35 experimentada en la semana anterior.

El Banco Central volvió a comprar dólares.
El Banco Central volvió a adquirir dólares y las compras superaron los u$s1.000 millones en lo que va del año

En esta línea, el mayorista se ubicó a más del 8% del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya superó los u$s1.000 millones. Además, las reservas brutas superaron los u$s45.740 y alcanzaron un nuevo máximo desde 2021.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una reciente entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.412,21 para la compra y $1.463,88 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.437,30.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.511,69, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.465,63.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.442.

