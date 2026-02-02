El entorno de Martín Demichelis rompió el silencio sobre las acusaciones de su rol como padre Luego de la separación de Evangelina Anderson y los rumores de infidelidad que rodearon a la pareja, el director técnico se vio envuelto en una polémica familiar tras ser cuestionado por su rol paterno. Sus allegados aseguraron que lo que se dice no refleja la realidad y cuentan su verdad. + Seguir en







Desde el entorno del exfutbolista defienden su imagen y aseguran que es un buen padre.

La interna familiar entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson explotó y desde el entorno del exfutbolista salieron a defenderlo tras ser cuestionado en su rol de padre. "Alguien está distorsionando la realidad", aclararon. Si bien la modelo no se refirió al tema de manera oficial, sí lo hizo de forma indirecta a través de sus posteos en redes sociales, los cuales generaron especulaciones que obligaron a romper el silencio del círculo íntimo.

Un amigo cercano del director técnico, Gustavo Suppa, decidió salir de las sombras para aportar la versión del entorno del exjugador. A través del programa Infama (América) defendió el rol paterno de Demichelis: “Entiendo que alguien está distorsionando la realidad”, empezó y aseguró que el entrenador compartió "tiempo sostenido" con sus hijos durante las últimas fiestas.

La familia estuvo reunida desde el 19 de diciembre hasta el 5 de enero, pasando juntos tanto la Navidad como el Año Nuevo. Por lo que Suppa describió esos días como “vacaciones muy lindas, compartidas con amigos y familia”, desechando así la idea de un padre distante o poco presente, como lo insinuó su ex pareja en redes sociales. Según el amigo del entrenador, el plan original era que los chicos regresaran con su madre el 30 de diciembre, pero, ante el buen clima en el hogar paterno, finalmente decidieron quedarse más tiempo.

De esta manera, el aporte del testimonio de Suppa arremete contra las versiones que circulan que aseguran que Anderson estaría molesta por la dinámica de visitas que mantiene el entrenador con sus hijos en Buenos Aires. Si bien los involucrados no se refirieron a la polémica de forma oficial, la voz el amigo del exfutbolista actuó como una especie de vocero autorizado para limpiar la imagen de mal padre que se había formado en los medios.

Martín Demichelis Evangelina Anderson Redes sociales Otro de los puntos aclarados por el amigo del entrenador fue el episodio en las playas de Uruguay que quedaron registradas en un video que se viralizó el redes. Demichelis y su hijo mayor, Bastián, vivieron un momento de extrema tensión en el mar y tuvieron que ser rescatados por los guardavidas. Suppa le restó dramatismo y explicó que se trataba de una zona frecuentada por familias, sin señalización que prohibiera el ingreso al agua, y que los rescatistas intervinieron de manera preventiva.

“Los chicos pasaron la rompiente, Martín se metió a ayudarlos y luego los guardavidas colaboraron para salir más rápido”, detalló y remarcó que otros adolescentes lograron salir nadando por sus propios medios, desmintiendo las versiones que circulaban sobre la negligencia del padre al exponer a sus hijos a una situación de riesgo de vida.