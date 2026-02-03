IR A
Internaron de urgencia a Peter Lanzani tras sufrir una descompensación

El actor ingresó al Sanatorio de Colegiales y tuvo que ser atendido. El equipo médico evalúa una posible intervención quirúgica.

Lanzani fue atendido en el Sanatorio de Colegiales.

El actor Peter Lanzani se descompensó en su casa y tuvo que ser internado de urgencia en el Sanatorio de Colegiales. El equipo médico evalúa realizarle una posible intervención quirúrgica, pero será evaluado en las próximas horas para determinar la gravedad de su cuadro.

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.
El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

El ingreso a la clínica se dio cerca del mediodía del lunes y fue acompañado de su pareja. Un dato no menor es que el actor ingresó en silla de rueda hacia el centro de salud.

Peter Lanzani

El panelista de LAM, Pepe Ochoa, contó: “Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo”.

“Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio”, indicó el periodista. Todo empezó por la mañana y continuó con picos de fiebre. Pero se encuentra estable y bajo estricto control médico a la espera de una resolución médica.

