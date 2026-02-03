3 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en Salta 2026: los mejores 3 pueblos para visitar este verano

Un recorrido por la arquitectura colonial, la mística andina y los sabores de la cocina local para conocer una de las provincias más lindas del norte argentino.

Por
Salta ofrece una variedad de paisajes increíbles. 

Salta ofrece una variedad de paisajes increíbles. 

Salta Turismo
  • Salta es un destino con propuestas variadas para conocer este verano.
  • Iruya está ubicado a 2.700 metros de altura y sorprende por sus paisajes de acantilado y cultura kolla.
  • Cachi y Cafayate ofrecen vinos únicos, como el Torrontés, producidos en las bodegas más altas del mundo.
  • La cocina local resalta sabores auténticos basados en quinoa, papas andinas y carne de llama.

Salta se consolidó como uno de los destinos más atractivos en el norte argentino para los viajeros en el verano 2026. "La Linda" no solo mantiene su encanto colonial, sino que supo integrar una infraestructura turística sostenible que respeta el entorno natural y las tradiciones locales.

Salto se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires que impresiona con sus cascadas de ríos

La provincia se posiciona hoy como el escenario ideal para el turismo de aventura, la ruta del vino y el descanso profundo bajo el sol calchaquí. Para quienes buscan conocer pueblos y costumbres de la región, Salta ofrece un abanico de parajes que van desde la selva de yungas hasta la aridez colorida de la Puna. Conocé tres destinos imprescindibles para descubrir el corazón del norte.

Cachi

Cachi Salta

Situado a los pies del imponente Nevado de Cachi, este pueblo es una verdadera joya que conserva su arquitectura colonial con calles empedradas y casas de adobe. En este 2026, Cachi se ha convertido en el destino predilecto para el descanso y turismo tranquilo, donde las principales actividades son los paseos tranquilos, disfrutar de su plaza central y visitar la histórica Iglesia de San José, declarada Monumento Histórico Nacional por su techo de madera de cardón.

La experiencia en Cachi se completa con su oferta enoturística; el pueblo alberga algunas de las bodegas más altas del mundo, donde el varietal Torrontés y el Malbec adquieren notas únicas debido a la altitud. Disfrutar de una copa de vino al atardecer, con el telón de fondo de las montañas, es un ritual que define la esencia de este paraje calchaquí.

Iruya

Iruya

Llegar a Iruya es realizar uno de los viajes más espectaculares de Argentina. Ubicado a más de 2.700 metros de altura, el pueblo parece suspendido en los acantilados, ofreciendo una visual que desafía la gravedad. La reciente mejora de los accesos facilita la llegada de visitantes, aunque el destino mantiene su aire de exclusividad natural. Sus calles empinadas y angostas invitan a un esfuerzo físico que se recompensa con panorámicas inigualables de la quebrada.

Iruya es un destino de introspección y contacto directo con la cultura kolla. El pueblo funciona como base para realizar trekkings hacia comunidades aún más remotas, como San Isidro, un pequeño caserío al que solo se llega caminando por el lecho del río. Su gastronomía local se basa en papas andinas, quinoa y carne de llama, ofreciendo un sabor genuino de la tierra salteña.

Cafayate

Cafayate es, sin duda, el epicentro del disfrute en el sur de la provincia. Famoso mundialmente por su producción de vino Torrontés, el pueblo ha crecido en 2026 como un polo de bienestar, combinando spas de primer nivel con recorridos por bodegas centenarias.

Cafayate

Sin embargo, el atractivo de Cafayate no termina en la copa de vino. El trayecto por la Quebrada de las Conchas, con formaciones naturales como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo, es un espectáculo geológico que maravilla a los viajeros este verano.

En la plaza principal se fusionan las peñas folclóricas con propuestas gastronómicas de autor que elevan los sabores regionales a la alta cocina. Es el destino ideal para quienes buscan el equilibrio perfecto entre aventura paisajística y confort.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

19 de Abril está ubicado junto al arroyo Chafalote.

Este pueblo uruguayo está a menos de 2 horas de Montevideo y es ideal para visitar si buscas tranquilidad

Opciones para quienes buscan mar y ciudad o para quienes prefieren cultura, paisajes y celebraciones tradicionales.

Turismo en Argentina: los mejores 2 destinos para irse de vacaciones en febrero 2026, según la IA

Febrero en Buenos Aires puede disfrutarse sin salir de la ciudad

Estas son las 3 actividades ideales para hacer en Buenos Aires si pasas el verano de febrero en la ciudad

Las fiestas en la playa son un clásico del verano en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica: 3 destinos perfectos para los amantes de los boliches

Esta iglesia está llena de historia y es un destino ideal de CABA.

Así es la Iglesia de San Ignacio de Loyola, el edificio más antiguo de Buenos Aires que vio nacer a la UBA

Más allá de los festejos más conocidos, el Carnaval adopta formas distintas según la región.

Turismo en Argentina: las mejores ciudades para festejar los carnavales en 2026

Rating Cero

Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Peter Lanzani fue operado de urgencia por una apendicitis

Peter Lanzani fue operado de urgencia: qué pasó y cómo sigue su estado de salud

Vuelve Popstars.

Confirmaron que Popstars volverá a Telefe tras el final de Gran Hermano: Generación Dorada

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil. 
play

Marvel lanzó el tráiler de la segunda temporada de Daredevil Born Again: ¿qué anticipa?

últimas noticias

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

Hace 12 minutos
play

Se define si habrá paro de trenes este jueves: fracasó la primera reunión entre el Gobierno y La Fraternidad

Hace 15 minutos
Peter Lanzani se recupera con éxito tras su intervención. 

Con una reveladora foto, Peter Lanzani publicó un mensaje tras ser internado de urgencia

Hace 34 minutos
Premios Estrella de Mar 2026: todos los nominados

Premios Estrella de Mar 2026: se conocieron todos los nominados

Hace 52 minutos
Se separaron desde hace varias semanas.

El pasacalles no funcionó: se confirmó la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la infidelidad

Hace 57 minutos