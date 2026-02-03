Un recorrido por la arquitectura colonial, la mística andina y los sabores de la cocina local para conocer una de las provincias más lindas del norte argentino.

Salta se consolidó como uno de los destinos más atractivos en el norte argentino para los viajeros en el verano 2026. "La Linda" no solo mantiene su encanto colonial , sino que supo integrar una infraestructura turística sostenible que respeta el entorno natural y las tradiciones locales.

La provincia se posiciona hoy como el escenario ideal para el turismo de aventura, la ruta del vino y el descanso profundo bajo el sol calchaquí. Para quienes buscan conocer pueblos y costumbres de la región, Salta ofrece un abanico de parajes que van desde la selva de yungas hasta la aridez colorida de la Puna. Conocé tres destinos imprescindibles para descubrir el corazón del norte.

Situado a los pies del imponente Nevado de Cachi, este pueblo es una verdadera joya que conserva su arquitectura colonial con calles empedradas y casas de adobe. En este 2026, Cachi se ha convertido en el destino predilecto para el descanso y turismo tranquilo, donde las principales actividades son los paseos tranquilos, disfrutar de su plaza central y visitar la histórica Iglesia de San José, declarada Monumento Histórico Nacional por su techo de madera de cardón.

La experiencia en Cachi se completa con su oferta enoturística; el pueblo alberga algunas de las bodegas más altas del mundo, donde el varietal Torrontés y el Malbec adquieren notas únicas debido a la altitud. Disfrutar de una copa de vino al atardecer, con el telón de fondo de las montañas, es un ritual que define la esencia de este paraje calchaquí.

Llegar a Iruya es realizar uno de los viajes más espectaculares de Argentina. Ubicado a más de 2.700 metros de altura , el pueblo parece suspendido en los acantilados, ofreciendo una visual que desafía la gravedad. La reciente mejora de los accesos facilita la llegada de visitantes, aunque el destino mantiene su aire de exclusividad natural. Sus calles empinadas y angostas invitan a un esfuerzo físico que se recompensa con panorámicas inigualables de la quebrada.

Iruya es un destino de introspección y contacto directo con la cultura kolla. El pueblo funciona como base para realizar trekkings hacia comunidades aún más remotas, como San Isidro, un pequeño caserío al que solo se llega caminando por el lecho del río. Su gastronomía local se basa en papas andinas, quinoa y carne de llama, ofreciendo un sabor genuino de la tierra salteña.

Cafayate

Cafayate es, sin duda, el epicentro del disfrute en el sur de la provincia. Famoso mundialmente por su producción de vino Torrontés, el pueblo ha crecido en 2026 como un polo de bienestar, combinando spas de primer nivel con recorridos por bodegas centenarias.

Cafayate Tripadvisor

Sin embargo, el atractivo de Cafayate no termina en la copa de vino. El trayecto por la Quebrada de las Conchas, con formaciones naturales como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo, es un espectáculo geológico que maravilla a los viajeros este verano.

En la plaza principal se fusionan las peñas folclóricas con propuestas gastronómicas de autor que elevan los sabores regionales a la alta cocina. Es el destino ideal para quienes buscan el equilibrio perfecto entre aventura paisajística y confort.