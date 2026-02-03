IR A
Esta película tiene acción y gangsters, llegó a Netflix y alcanzó el top 10 de vistas: de cuál se trata

El éxito actual del filme se debe, en gran medida, a la participación de figuras icónicas del cine de acción como Dolph Lundgren, Tony Jaa y Ron Perlman.

Nuevo estreno en Netflix.

Nuevo estreno en Netflix.

Netflix volvió a poner en evidencia su capacidad para revitalizar títulos de fuerte impacto al incorporar a su catálogo Skin Trade: Tráfico humano, una película que fusiona acción intensa con drama criminal. Desde su llegada a la plataforma, este film de 2015 escaló rápidamente hasta ubicarse entre los contenidos más vistos, logrando ingresar al top 10 y captar el interés de una audiencia atraída por historias oscuras y escenas de combate cuidadosamente coreografiadas.

La trama gira en torno a un detective de Nueva York que, tras sufrir una pérdida personal a manos de la mafia, inicia una peligrosa misión en Tailandia. En ese contexto, el protagonista se ve obligado a colaborar con un policía local para desmantelar una red internacional de trata de personas. Esta alianza impulsa un relato que pone en tensión los límites entre la justicia y la venganza, en un escenario dominado por organizaciones criminales despiadadas.

El buen desempeño actual de la película se explica, en gran parte, por la presencia de referentes del cine de acción como Dolph Lundgren, Tony Jaa y Ron Perlman. La propuesta consigue equilibrar una temática social sensible con un ritmo dinámico y escenas de alto impacto, manteniendo al espectador en constante tensión. Su lugar entre las tendencias globales confirma que las historias de redención y lucha contra el crimen organizado siguen teniendo una fuerte vigencia entre los usuarios del streaming.

skin trade

Sinopsis de Skin Trade, la película que está en tendencia en Netflix

La historia de Skin Trade sigue el recorrido de Nick Cassidy, un detective de la policía de Nueva York dedicado a combatir redes de trata de personas. Su vida cambia de forma abrupta cuando una de sus investigaciones lo enfrenta con Viktor Dragovic, un implacable líder de la mafia serbia. Tras un ataque brutal que acaba con su familia, Cassidy deja de lado los límites de la ley y se traslada al sudeste asiático con una meta clara: desmantelar la organización criminal desde su núcleo y llevar ante la justicia al responsable de su tragedia.

En Tailandia, el protagonista se adentra en un entorno hostil y desconocido, atravesado por la corrupción y el peligro constante. En ese escenario forja una alianza con Tony Vitayakul, un detective local experto en artes marciales que también persigue su propia idea de justicia. Juntos se internan en el submundo de Bangkok, enfrentándose a sicarios y cómplices de una red internacional protegida por el poder del dinero y la intimidación, lo que convierte la misión en un enfrentamiento directo contra el tráfico humano.

La película se distingue por explorar a fondo los impulsos de la venganza al mismo tiempo que expone la crudeza de un negocio clandestino a escala global. A medida que la persecución de Dragovic avanza, las fronteras entre lo correcto y lo condenable se vuelven cada vez más difusas, empujando a los personajes a decisiones morales extremas. Con un clima de tensión permanente y un ritmo implacable, el film ofrece una mirada sin concesiones sobre la lucha contra el crimen organizado, consolidándose como una de las propuestas de acción más contundentes del catálogo de Netflix.

Tráiler de Skin Trade

Embed - Skin Trade - Official Trailer

Reparto de Skin Trade

  • Dolph Lundgren como Nick Cassidy
  • Tony Jaa como Tony Vitayakul
  • Ron Perlman como Viktor Dragovic
  • Michael Jai White como Reed
  • Peter Weller como Costello
  • Celina Jade como Min
  • Cary-Hiroyuki Tagawa como el Senador Khat
