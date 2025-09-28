IR A
Julián Álvarez confirmó el nombre de su hijo y sorprendió: cómo se llamará su bebé

El futbolista de la Selección argentina reveló una de las noticias más esperadas por sus fanáticos y conmovió al mundo River.

Julián Álvarez terminó con el misterio alrededor del nombre de su primer hijo.

En diálogo con el periodista Diego Korol para el canal DSports, el delantero de la Selección argentina fue consultado por el nombre de su bebé, el cual ya había adelantado meses atrás que será varón. Así, sin ningún interés por ocultarlo, el futbolista de Atlético de Madrid confesó: "Bueno, por ahora, Amadeo".

Esto fue inmediatamente relacionado con River, ya que este nombre está vinculado al Millonario por el legado histórico de Amadeo Carrizo, quien marcó un antes y un después en el arco, razón por la cual el Día del Arquero en Argentina se celebra el 12 de junio. Por el lado de la respuesta, Korol le dijo que no lo dude y Álvarez remarcó: "Sí, Amadeo, Amadeo, Amadeo".

Esto fue toda una novedad para el mundo River, ya que el nombre más común para vincularlo al club es Enzo, tal y como ocurrió con múltiples futbolistas que llegaron al Millonario tras el paso de Francescoli. Entre algunos de ellos, estuvieron Enzo Pérez, Enzo Fernández y Enzo Díaz, aunque es importante remarcar que Julián Álvarez tiene una relación muy cercana con el jugador de Chelsea y quizá eso lo haya llevado a tomar este camino.

Julián Álvarez tuvo una jornada para el olvido en su regreso a Atlético de Madrid tras su lesión y, además de haber tenido una mala actuación, no pudo ocultar su enojo contra la decisión de Diego Simeone cuando decidió reemplazarlo en la segunda parte del encuentro ante Mallorca, correspondiente a la 5° fecha de LaLiga.

