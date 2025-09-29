La impresionante transformación de Flor Peña para una producción de Netflix

La actriz se puso en la piel de Beatriz Olave en la biopic sobre Rodrigo “El Potro” Bueno, mostrando una versatilidad que sorprendió a crítica y público.

La actriz confesó que su interpretación fue un trabajo de empatía más que de actuación.

La transformación de Florencia Peña para interpretar a la madre de Rodrigo Bueno en El Potro, lo mejor del amor fue uno de los grandes atractivos de la película que hoy se encuentra disponible en Netflix . Con un cambio de imagen impactante y un trabajo actoral profundo , la artista asumió el desafío de encarnar a Beatriz Olave , figura clave en la vida del ídolo del cuarteto cordobés.

La cinta, dirigida por Lorena Muñoz y protagonizada por Rodrigo Romero , recorre la vida y carrera del cantante que murió trágicamente el 24 de junio de 2000 a los 27 años. En ese recorrido, el papel de Peña resulta central: la madre que acompañó, sostuvo y marcó el camino del músico en su meteórico ascenso .

La actriz confesó que esta interpretación fue “más de vida que de actuación” , ya que buscó sentir y transmitir la esencia del personaje desde la empatía y el corazón. Este compromiso le permitió conectar con el público incluso antes del estreno, generando mensajes de reconocimiento y emoción .

Más allá del plano artístico, Florencia Peña también estuvo en el centro del debate político por sus declaraciones recientes. En una entrevista radial, contrastó la situación actual bajo la gestión de Javier Milei con la etapa del Frente de Todos . “ Con Alberto no vi a mi mamá tan mal como ahora ”, dijo al relatar la crisis que atraviesa su familia, especialmente su madre jubilada, a la que le faltan medicamentos.

La actriz cuestionó la “crueldad” del ajuste y ejemplificó con la situación de personas de su entorno: desde la falta de insumos médicos hasta la vulneración de derechos básicos. En ese marco, destacó que “no se trata de ideología sino de humanidad”, y alertó sobre el riesgo de naturalizar el sufrimiento.

Peña también defendió la voz política de los artistas y sostuvo que su compromiso no afecta el vínculo con el público. Incluso recordó los debates con su colega Guillermo Francella, con quien mantiene respeto mutuo pese a estar en las “antípodas” ideológicas.

Finalmente, cuestionó el rumbo económico y expresó dudas sobre el crédito solicitado a Estados Unidos, al señalar que teme que el objetivo no sea mejorar la calidad de vida de la gente, sino condicionar el futuro político del país.