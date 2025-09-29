Dolor en la Fórmula 1: murió una de las figuras más reconocidas del paddock

El piloto de Ferrari venía informando cómo era el día a día de su mejor amigo, quien estuvo internado desde hacía cuatro días, luchando por su vida. “Nunca dejó de luchar. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel”, se despidió en redes.

Con mucho dolor, Lewis Hamilton confirmó la muerte de su perro, Roscoe, una de las figuras más reconocidas y queridas del paddock en la Fórmula 1. El animal falleció este domingo tras varios días de agonía. “Es una de las experiencias más dolorosas” , señaló el piloto de Ferrari.El Bulldog acompañó al siete veces campeón de la Fórmula 1 a lo largo de los últimos 12 años donde compartieron cientos de viajes juntos y se convirtió en una de los animales más famosos y amados en el mundo del automovilismo. A punto tal que, a través de las redes sociales, las propias escuderías e incluso algunos pilotos, enviaron sus fuerzas desde que fue internado para su pronta recuperación.

“Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe ”, comenzó explicando el británico en su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo remarcó que “nunca dejó de luchar”: “ Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa , un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos”.

Embed - Lewis Hamilton on Instagram: "After four days on life support, fighting with every bit of strength he had, I had to make the hardest decision of my life and say goodbye to Roscoe. He never stopped fighting, right until the very end. I feel so grateful and honoured to have shared my life with such a beautiful soul, an angel and true friend. Bringing Roscoe into my life was the best decision I ever made, and I will forever cherish the memories we created together. Although I lost Coco, I have never been faced with putting a dog to sleep before, though I know my mum and many close friends have. It is one of the most painful experiences and I feel a deep connection to everyone who has gone through the loss of a beloved pet. Although it was so hard, having him was one of the most beautiful parts of life, to love so deeply and to be loved in return. Thank you all for the love and support you’ve shown Roscoe over the years. It has been so special to witness and feel. He died on Sunday evening, 28th September in my arms."

El animal, que era una de las grandes estrellas del mundo del automovilismo y que supo ser tapa de la revista Dogue Cover, murió este domingo 28 de septiembre a las 21:20 “en brazos de su padre” , según se detalló en su propia cuenta de redes sociales. “Él los amaba a todos”, agregaron.

“Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio”, expresó el piloto de Ferrari. En esa misma línea, el ex – Mercedes agradeció “a todos por el amor y el apoyo que le mostraron a Roscoe a lo largo de los años”.

El sentido mensaje de la Fórmula 1 y Ferrari por la muerte de Roscoe

Tras confirmarse la triste noticia de la muerte de Roscoe, desde la Fórmula 1 y Ferrari, escudería de Lewis Hamilton, se expresaron ante el dolor del piloto británico y enviaron sus condolencias.

En la cuenta oficial de la máxima categoría publicaron una serie de imágenes del piloto junto al Bulldogen varios momentos en el paddock y expresaron: “Descansa en paz, Roscoe Hamilton, una verdadera estrella por derecho propio. El querido Roscoe de Lewis Hamilton trajo sonrisas al paddock y conmovió a los fans de todo el mundo. De cachorro de paddock a ícono dogo. Gracias por las huellas que dejaste en todos nuestros corazones”.

f1 hamilton

Por su parte, la escudería italiana también se sumó a las condolencias y señalaron: “Siempre parte del paddock. Descansa tranquilo, Roscoe”.