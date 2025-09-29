29 de septiembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof catalogó el triple crimen de Florencio Varela como un "narcofemicidio": "Es un hecho federal"

El gobernador bonaerense aseguró que "nada justifica el nivel de violencia" y reclamó "una estrategia seria y nacional para combatir al narcotráfico". "Cuando el Estado se ausenta, crece el narco", advirtió.

Kicillof pidió colaboración entre las distintas jurisdicciones.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el triple crimen de Florencio Varela como un "narcofemicidio" y aseguró que se trata de un delito federal, por lo que reclamó "una estrategia seria y nacional para combatir al narcotráfico".

Con un fuerte contrate con el Gobierno, Axel Kicillof se prepara para el tramo final de la campaña en la Provincia.
Con un fuerte contraste con el Gobierno, Axel Kicillof regresó al país y se prepara para el tramo final de la campaña

"En primer lugar, expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame y nuestro abrazo a las familias, amigos y deudos de Lara, Brenda y Morena. Hemos sido testigos como sociedad de un hecho estremecedor. Nada justifica este nivel de violencia y sadismo", señaló este lunes en conferencia de prensa.

"La forma en que la Fiscalía caratuló el hecho es 'homicidio calificado por el concurso de tres o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género'. Esta es la calificación judicial, así que nosotros vamos a hablar de un narcofemicidio por estos componentes", informó.

Kicillof remarcó que los equipos especializados de los ministerios de Seguridad y Salud están acompañando a las familias a través de "diversos programas de asistencia a las víctimas". "Se trata de tres familias extensas que saben que, cuando estén en condiciones y lo deseen, estamos a disposición para hablar con ellos", señaló.

Para Kicillof, Brenda, Morena y Lara fueron víctimas de un "narcofemicidio".

"Por otro lado, quiero ponderar el trabajo del Ministerio y la Policía de la Provincia. Esto fue urdido y planificado para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran. No se pudieron evitar los hechos, pero sí la impunidad. Nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso", prometió.

También destacó que, aunque las jóvenes vivían en La Matanza, "frecuentaban el Bajo Flores" y "la banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal", de manera que se trata de "un hecho federal por su naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo".

"Es absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz, o sin el concurso y el trabajo conjunto con la Justicia federal y las fuerzas federales. Se necesita una estrategia seria y nacional para el combate al narcotráfico, acompañada de inversión", señaló.

"Evidentemente, cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Por eso necesitamos un Estado presente, inversión pública en educación, salud y seguridad, y eso es lo que muestra la experiencia internacional", concluyó.

La respuesta de Axel Kicillof al triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"

Mercedes AMG GLC 63 S E PERFORMANCE SUV

Mercedes-Benz amplía su ofensiva deportiva con híbridos

El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita temporal de retenciones

El Congreso pidió informes al Gobierno sobre las liquidaciones tras la quita temporal de retenciones

Conocé las diversas categorías del Monotributo para empezar a formar parte de ARCA

Esta categoría especial del Monotributo de ARCA te permite ingresar al sistema jubilatorio pagando menos: cuál es

Se dió información sobre Feriados en los últimos días del mes

Feriado del martes 30 de septiembre: quiénes lo celebran en 2025 y a qué se debe

