Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

El programa Polémica en el bar podría ser levantado de la televisión con motivo de sus pésimos números de rating, algo que, si bien era previsible por los integrantes de esta nueva edición, no se esperaba que la audiencia de América TV estuviera por debajo del punto.
Tras el término de la primera semana, Polémica en el bar obtuvo un golpe de realidad con los números de rating: lunes (1,0), martes (0,9), miércoles (0,9), jueves (0,7) y viernes (0,8). Esto significa un promedio de 0,86 durante estos cinco días, algo que se suele redondear para arriba y termina por dejar una audiencia extremadamente baja.
Por eso, América TV decidió intervenir y ya modificó su horario de forma definitiva, ya que desde el lunes 29 de septiembre pasará a estar a las 23 hrs, siendo reemplazado por Pasó en América. Según indicaron los rumores, los productores del canal quieren "dejarle una pantalla más caliente, o al menos no tan fría".
De esta manera, luego de apenas cinco días al aire, todo parece indicar que esta será la última oportunidad para Polémica en el bar, histórico programa que podría durar apenas algunas semanas antes de ser levantado del aire de forma permanente. Además, esta pequeña modificación de América TV no parece ser suficiente para llamar a más audiencia.
Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso
El programa televisivo Polémica en el bar sufrió su primera renuncia y apenas días después de lo que fue su pésimo debut en materia de rating, por lo que el canal América TV quedó ante una inesperada situación en la que ya encontró su reemplazo.
