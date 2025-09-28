IR A
Polémica en el bar podría ser levantado del aire: se hunde en el rating

El programa volvió a la televisión con Mariano Iúdica como conductor y América TV decidió realizar una modificación clave para intentar extender su vida útil.

Polémica en el bar tuvo números de rating peores a los esperados.

América TV

El programa Polémica en el bar podría ser levantado de la televisión con motivo de sus pésimos números de rating, algo que, si bien era previsible por los integrantes de esta nueva edición, no se esperaba que la audiencia de América TV estuviera por debajo del punto.

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.
Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Tras el término de la primera semana, Polémica en el bar obtuvo un golpe de realidad con los números de rating: lunes (1,0), martes (0,9), miércoles (0,9), jueves (0,7) y viernes (0,8). Esto significa un promedio de 0,86 durante estos cinco días, algo que se suele redondear para arriba y termina por dejar una audiencia extremadamente baja.

Por eso, América TV decidió intervenir y ya modificó su horario de forma definitiva, ya que desde el lunes 29 de septiembre pasará a estar a las 23 hrs, siendo reemplazado por Pasó en América. Según indicaron los rumores, los productores del canal quieren "dejarle una pantalla más caliente, o al menos no tan fría".

Polémica en el bar 2025
Los nuevos integrantes de Polémica en el bar no atraen al público.

De esta manera, luego de apenas cinco días al aire, todo parece indicar que esta será la última oportunidad para Polémica en el bar, histórico programa que podría durar apenas algunas semanas antes de ser levantado del aire de forma permanente. Además, esta pequeña modificación de América TV no parece ser suficiente para llamar a más audiencia.

