El look urbano de Tini Stoessel que fue furor: le dio el toque con unos borcegos divinos

La cantante volvió a marcar tendencia con un conjunto cómodo y canchero que sus fans ya copiaron. Las imágenes.

Tini Stoessel no necesita demasiado para convertirse en el centro de todas las miradas. Cada vez que aparece en redes sociales o pisa un evento, su estilo genera conversación y marca el rumbo de las tendencias . Esta vez no fue la excepción: un look urbano, relajado, pero con mucha actitud, volvió a ponerla en el foco de la moda.

A lo largo de los años, la artista construyó una imagen sólida que combina a la perfección su carrera musical con el mundo fashion. Sus elecciones de vestuario no son casuales : siempre tienen un guiño a lo que está en auge. Su creatividad a la hora de armar outfits la transformó en un referente para miles de jóvenes.

En su más reciente publicación, la intérprete de Cupido compartió un conjunto urbano en blanco con estampas negras. Se trató de un outfit compuesto por una campera con cierre y un pantalón ancho de jogging , una dupla infalible para el día a día. Pero lo que realmente elevó la propuesta fueron unos borcegos negros que se robaron toda la atención y que, según expertos en moda, serán uno de los ítems más buscados de la temporada.

Tini también está en el centro de la escena por Futttura , el festival con el que celebrará sus 15 años de carrera. El evento se realizará en Tecnópolis con siete funciones confirmadas —todas con entradas agotadas— y promete ser uno de los espectáculos musicales más importantes del año.

Durante una charla con sus seguidores en Instagram, la cantante adelantó que el show durará alrededor de tres horas y recorrerá todas las etapas de su trayectoria, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes. También contó que el público podrá disfrutar de distintas experiencias dentro del predio, y que habrá merchandising especial para los fans.

Tini Stoessel La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron. Redes Sociales

La cantante confesó que esta propuesta tiene un enorme valor emocional para ella: “Me emociona todo. Volver a cantar canciones que hace tanto no canto y vernos a muchos de nosotros en otro momento de la vida es muy especial”, expresó. Además, deslizó que habrá artistas invitados, un repaso por diferentes eras musicales e incluso nueva música que podría ver la luz por primera vez en el escenario.

Futttura se llevará a cabo el 24, 25 y 31 de octubre y el 1, 2, 7 y 8 de noviembre en Tecnópolis.