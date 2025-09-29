IR A
No te despegás del sillón: dura 2 horas, está en Netflix y está recargada de misterio

Una propuesta de la plataforma de streaming que mezcla a la perfección la intriga y el humor, junto a un elenco de lujo, giros inesperados y un detective inolvidable.

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022

Nominada al Oscar por mejor guion adaptado en 2022, esta película de Netflix es imperdible para los amantes de los policiales.

Netflix

Netflix no se queda corta cuando se trata de producciones que enganchan desde el primer minuto. Entre los títulos que más comentarios despiertan, aparece la segunda parte de una saga creada por Rian Johnson, que llegó a la plataforma de streaming en 2022 y todavía sigue dando que hablar.

Con una duración de 2 horas y 21 minutos, Glass Onion: Un misterio de Knives Out ofrece una mezcla de misterio clásico con pinceladas de comedia que invitan a verla de un tirón. Lejos de ser un policial rígido, se apoya en un guion ágil y en la presencia de un reparto con nombres de peso. Entre ellos, Daniel Craig, que vuelve a ponerse en la piel del detective Benoit Blanc.

El film fue nominado al Oscar en la categoría Mejor guion adaptado, lo que lo ubica entre las producciones más reconocidas de su año. La crítica especializada la describió como una experiencia divertida y precisa, capaz de mantener la atención del espectador incluso cuando la historia toma rumbos inesperados.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Netflix: sinopsis de Glass Onion: Un misterio de Knives Out

La trama arranca cuando el excéntrico magnate Miles Bron (Edward Norton) convoca a un grupo de allegados a su isla privada en Grecia. A simple vista, todo parece un juego de lujo y ostentación, pero pronto comienzan a aparecer tensiones, rivalidades y secretos escondidos. La aparente calma se rompe cuando uno de los invitados muere en circunstancias dudosas.

En ese escenario aparece Benoit Blanc (Daniel Craig), el detective con acento marcado y mirada perspicaz que ya se ganó al público en la primera entrega. Su desafío: descifrar las capas de un rompecabezas que no se resuelve con una sola pista, sino que se despliega como una cebolla que esconde sorpresas en cada nivel.

Lo interesante de esta propuesta es que no se limita a un misterio tradicional. La película juega con el humor, la sátira y hasta con guiños a la cultura pop, lo que la vuelve accesible incluso para quienes no son fanáticos de los policiales. Por momentos, se ríe de la superficialidad de los millonarios y, al mismo tiempo, pone a prueba la inteligencia del espectador, que inevitablemente intenta adelantarse a Blanc.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out (para interior de nota)

Tráiler de Glass Onion: Un misterio de Knives Out

Reparto de Glass Onion: Un misterio de Knives Out

  • Daniel Craig
  • Edward Norton
  • Janelle Monáe
  • Dave Bautista
  • Kate Hudson
  • Kathryn Hahn
  • Leslie Odom Jr.
  • Jessica Henwick
  • Madely Cline
