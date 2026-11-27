El riesgo país se desploma y vuelve a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos El índice medido por JP Morgan cede más de un 10% al inicio de una rueda que vuelve a tener actividad en Wall Street tras el feriado por el Día de Acción de Gracias. Por su parte, el dólar se ubica en torno a los $1.625. Por Agregar C5N en









El riesgo país se ubica por abajo de los 1.000 puntos. C5N

Luego de varias jornadas de tensión cambiaria, el riesgo país vuelve a romper la barrera de los 1.000 puntos básicos. El índice medido por JP Morgan cede más de un 10% al inicio de una rueda que vuelve a tener actividad en Wall Street tras el feriado por el Día de Acción de Gracias.

Tras haber cerrado en 1.067 puntos básicos en la rueda previa —y luego de haber rozado los 1.134 puntos intradiarios a mitad de semana—, el índice se ubica en los 956 puntos. En este marco, Wall Street tendrá una jornada reducida ya que los mercados operarán con horario especial: las acciones cerrarán a las 15, mientras que los bonos del Tesoro lo harán a las 16.

A la espera de la apertura formal del mercado en la plaza local, el jueves el índice S&P Merval extendió su racha alcista (avanzando un 3,3% en pesos hasta los 84.358 puntos, equivalentes a US$ 45,98 medidos al dólar Contado con Liquidación).

En la bolsa estadounidense, los papeles argentinos acompañaron el cambio de tendencia con fuertes subas encabezadas por Telecom (+5,7%), Cresud (+4,3%) y Grupo Supervielle (+3,9%), aunque los títulos de BBVA e YPF anotaron bajas. Por su parte, los bonos soberanos en dólares se dieron vuelta sobre el cierre y subieron hasta un 1,3%.

El Gobierno detalló el plan financiero para cubrir los próximos vencimientos de deuda En el plano fiscal y financiero, el Ministerio de Economía detalló el esquema para afrontar vencimientos en moneda extranjera por cerca de u$s4.400 millones. El plan contempla ingresos por u$s1.200 millones de organismos multilaterales, u$s1.000 millones de financiamientos garantizados con CAF y Fonplata, u$s300 millones por la venta de AySA y compras de divisas al Banco Central por u$s1.800 millones con pesos del superávit primario.

Además, el Ejecutivo solicitó a China la activación de un tramo de u$s5.000 millones correspondiente al swap de monedas vigente por u$s20.000 millones. Con estos recursos, el equipo económico busca reforzar el programa financiero proyectado para 2027. En el mercado de deuda en pesos, el Tesoro enfrenta esta semana vencimientos por más de $25 billones, de los cuales $20,8 billones corresponden al sector privado. Se trata del mayor compromiso en términos reales desde agosto de 2025. A nivel internacional, las bolsas estadounidenses lograron alejarse de sus mínimos diarios tras un desplome inicial vinculado a las dudas sobre el sector de inteligencia artificial y las amenazas arancelarias de Estados Unidos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron por octava rueda consecutiva.