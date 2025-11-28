Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de noviembre

La moneda norteamericana cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por leves subas. Los financieros se comercializan cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue el más barato del mercado.

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria. Por su parte, los financieros se comercializan cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue el más barato del mercado.

El dólar frenó su escalada: cerró estable tras varios días de tensión

Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones , y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual . El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

El dólar oficial cotiza a $1.423,08 para la compra y $1.474,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.450.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.523,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.481,28

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.447,5.