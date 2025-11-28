Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de noviembre

28 de noviembre de 2025 Inicio
La moneda norteamericana cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por leves subas. Los financieros se comercializan cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue el más barato del mercado.

El dólar cierra la semana cerca de los $1.500. 

El dólar oficial minorista cotiza este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria. Por su parte, los financieros se comercializan cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue el más barato del mercado.

El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.
El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.423,08 para la compra y $1.474,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.450.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.523,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.481,28

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.447,5.

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Sylvestre al levantar la estatuilla.

Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de oro: "Estoy muy emocionado"

Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos.

Romance confirmado: apareció un video de Ian Lucas y Evangelina Anderson a los besos en un boliche

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.

