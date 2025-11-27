Seguí en vivo la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025 por C5N

EN VIVO

Los periodistas y productores más destacados del país fueron nominados por Aptra para la gran fiesta de la televisión argentina, que premia a las figuras de las principales señales de noticias y entretenimiento.

- 27 de noviembre 2025 - 19:03

Se entregan los Martín Fierro de Cable por C5N.

La TV nacional se viste de gala este jueves para una de sus noches más esperadas: se entregarán los Martín Fierro de Cable 2025. La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (Aptra) consagrá lo mejor del año entre las principales señales de noticias y entretenimiento, en el marco de una gala que premiará a los periodistas y productores más destacados del país.

La alfombra roja comenzó a las 19 con la conducción de Pía Shaw y Barbie Simons con una transmisión exclusiva de C5N, mientras que también se puede seguir en simultáneo por YouTube. Luego, a las 21 empezará la entrega de los galardones. El evento se desarrolla en el Goldencenter con más de 800 invitados.

En este marco, la conducción de la entrega de los premios estará a cargo de Lizy Tagliani y Juan Di Natale, mientras que La Barby y Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, se encuentran al frente del stream en el que reaccionan en vivo a todo el evento.

Los Martín Fierro de Cable también tendrán un show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, quien se ocupará de uno de los momentos artísticos más importantes de la noche. El intérprete de temas como Hoy, Tu foto y Tiempo Bonito es conocido por colaboraciones con artistas como Luck Ra y Paulo Londra y será una de las atracciones de la gran velada.

Juan Di Natale palpitó su conducción de los Martín Fierro de Cable: "Tendremos una noche especial y divertida"

El periodista, que conducirá la premiación de los Martín Fierro junto a Lizy Tagliani, expresó: "Tengo mucha emoción y agradecimiento. Hicimos un ensayo con Lizy y nos divertimos. Tendremos una noche especial y divertida. Va a haber momentos especiales y recordaremos grandes momentos de la televisión por cable".

Baby Etchecopar: "Hay mucha gente muy importante"

El conductor de Basta Baby, programa nominado por Interés General Diario, marcó: "Hay mucha gente muy importante. Este año estuve cuatro veces ternado. Si no es esta, será el año que viene".

Luis Ventura: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa"

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura, destacó la transmisión de C5N de los Premios Martin Fierro de Cable 2025: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa".

El periodista, que encabeza hace 15 años la entidad que organiza los galardones, celebró el acuerdo con la señal para el show especial en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad. "Esto es una fiesta, hay mucha gente que se quiere subir al premio. El Martín Fierro vende y funciona".

En su paso por la alfombra roja, junto a Pía Shaw y Barbie Simons, el mediático habló de las críticas que tiene que asumir por la organización del evento, y advirtió que quien quiera asumir su lugar puede "presentarse en las urnas".

Mariana Brey: "No hay más secreto que ser uno mismo"

La periodista de C5N, quien integra Duro de Domar, programa nominado para Interés General Diario, expresó: "Hay un montón de gente que me conoce desde hace muchos años y siempre fui la misma. No hay más secreto que ser uno mismo".

Julieta Camaño: "Vine a celebrar la televisión de cable"

La conductora de Right Now, programa que se emite por C5N, destacó: "Vine a celebrar la televisión de cable, que amamos y hacemos desde hace tantos años. Amo hacer Right Now y hacer entrevistas. Me gusta mucho porque pasé de entrevistar a políticos, artistas, periodistas y gente de otros ámbitos, como la psicología".

Lizy Tagliani expuso su entusiasmo por su conducción en los Martín Fierro de Cable

La artista elogió a Juan Di Natale, con quien compartirá la conducción de la gala. "Tiene una experiencia tremenda y es un gran conductor. Puede ser muy interesante", expresó en la alfombra roja.

Lis Gámez musicaliza la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable: "La música siempre es alegría y buena energía"

La DJ musicaliza la previa de la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025. "Estoy súper contenta. Considero que la música siempre es alegría y buena energía", expresó en la alfombra roja.

Fabiana Araujo: "Con la nominación, estoy hecha"

La conductora de ADN Moda, programa nominado en la terna de Arte, Moda y Tendencia, remarcó en la alfombra roja: "Fue un muy lindo año. Con la nominación, estoy hecha".

Adrián Salonia, en la alfombra roja: "La preparación y la calle es lo mío"

El periodista de C5N fue nominado como Mejor Cronista/Movilero". "Estuvimos en Bahía Blanca con el temporal y hace un mes en Río de Janeiro con los más de 100 muertos, que fue terrible. El año pasado el caso Loan también fue un impacto muy grande. La preparación y la calle es lo mío, mi esencia", expresó en la alfombra roja.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable

El cantante rosarino Valentino Merlo será el artista invitado en la entrega de los premios Martín Fierro de Cable. El intérprete de música urbana y pop latino estará a cargo del show artístico, en el evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, que conducirán Lizy Tagliani y Juan di Natale.

El intérprete de temas como Hoy, Tu foto y Tiempo Bonito, reconocido por colaboraciones con artistas como Luck Ra y Paulo Londra, será una de las atracciones de la gran noche de la televisión por cable.

Valentino Merlo
Valentino Merlo.

Valentino Merlo.

Comenzó la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable

Barbie Simons y Pía Shaw dieron inicio a la alfombra roja de la ceremonia, que cuenta con la transmisión exclusiva de C5N.

