Seguí en vivo la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2025 por C5N

Live Blog Post

Luis Ventura: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa"

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), Luis Ventura, destacó la transmisión de C5N de los Premios Martin Fierro de Cable 2025: "Reivindico este reencuentro con C5N que es una pantalla poderosa".

El periodista, que encabeza hace 15 años la entidad que organiza los galardones, celebró el acuerdo con la señal para el show especial en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad. "Esto es una fiesta, hay mucha gente que se quiere subir al premio. El Martín Fierro vende y funciona".

En su paso por la alfombra roja, junto a Pía Shaw y Barbie Simons, el mediático habló de las críticas que tiene que asumir por la organización del evento, y advirtió que quien quiera asumir su lugar puede "presentarse en las urnas".