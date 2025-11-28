Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

El conductor de Minuto Uno se quedó con el premio mayor de la noche en la gran fiesta de la televisión argentina, que reconoció a las figuras de las principales señales de noticias y entretenimiento.

Gustavo Sylvestre se quedó con el premio mayor de la noche.

El periodista de C5N Gustavo Sylvestre se quedó con el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025. En una ceremonia realizada en el Goldencenter Parque Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se entregaron las estatuillas a lo mejor de la televisión paga de 2024 , el conductor de Minuto Uno fue galardonado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) con el premio mayor de la noche.

"El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11, donde empecé a laburar como periodista. Mis recuerdos para los medios del interior", reconoció Sylvestre, quien también fue premiado como mejor labor periodística masculina .

El conductor de Minuto Uno recordó su trayectoria en los grandes medios: radio El Mundo, veintitrés años en Canal 13, quince años en A dos voces y once años en C5N . "Pasé por radio El Mundo, radio Del Plata, radio La Red, ahora en Radio 10: cuarenta y dos años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo, que amo, que es el periodismo", repasó Sylvestre.

El periodista de C5N agradeció además a su familia: a su esposa, Marcela, y a sus hijas, Paz y Angie, a su madre y a su hermano, "que están en Concepción del Uruguay".

"¡Viva el periodismo! ¡Vamos! ¡Viva el periodismo, que no muere, que nadie lo podrá matar! ¡Que viva la televisión! ¡Que vivan todos lo smedios! Y vamos por mucho más", concluyó.

Fue una gran noche para C5N. Además del Martín Fierro de Oro y el Martín Fierro a la mejor labor periodística masculina ganados por Sylvestre, la señal del Grupo Indalo fue reconocida en las ternas mejor columnista económica (Rosalía Costantino), mejor labor periodística femenina (Rosario Ayerdi), producción general (Nicolás Bocache), mejor programa periodístico (Argenzuela), mejor programa de interés general diario (Duro de Domar), mejor columnista político (Iván Schargrodsky), mejor servicio informativo y mejor producción integral.

La gran fiesta de la televisión argentina, que premió a las figuras de las principales señales de noticias y entretenimiento, vivió una nueva edición desde su creación, en 1995, y fue transmitida en exclusiva por C5N.

Hubo más de 800 invitados, 100 nominados, entre los que se encontraron los periodistas y productores más destacados del país, y un total de 38 premiados.

La conducción de los galardones estuvo a cargo de la célebre actriz y comediante Lizy Tagliani y el reconocido periodista Juan Di Natale, mientras que la histriónica humorista La Barby y el histórico presentador Luis Piñeyro, figuras de Radio Pop, estuvieron al frente del stream que se pudo ver en YouTube.

La ceremonia contó con el show musical del cantante rosarino Valentino Merlo, intérprete de música urbana y pop latino, quien se ocupó de uno de los momentos artísticos más importantes de la noche.