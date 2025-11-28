65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix Este estreno de 2023 estadounidense se lanzó en la popular plataforma de streaming, agrandando el catálogo.







Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores que se incorporaron estos últimos meses de manera llamativa la hicieron crecer notablemente en todo el mundo.

Ahora, llegó un nuevo estreno estadounidense de 2025 que fue un éxito en cines, y en este momento lo es en este sitio web, se trata de 65: Al borde de la extinción, la película que está entre lo más visto de Netflix. Un thriller lleno de ciencia ficción, acción, aventuras, con temática de dinosaurios, un lanzamiento que se puede disfrutar en familia. Te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de noviembre.

Sinopsis de 65: Al borde de la extinción, la película que está entre lo más visto de Netflix Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills (Adam Driver) descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra… hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa (Ariana Greenblatt), deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir.

65 al Tráiler de 65: Al borde de la extinción Embed - 65: Al Borde de la Extinción l Tráiler Oficial Reparto de 65: Al borde de la extinción Ariana Greenblatt como Koa

como Koa Adam Driver como Mills

como Mills Chloe Coleman como Nevine

como Nevine Nika King como Alya 65-1