Sin Lorena Villaverde, juraron en el Senado los 23 legisladores electos

La sesión especial se llevó a cabo en el recinto donde la legisladora de la Libertad Avanza no pudo jurar su banca hasta que la Comisión de Asuntos Constitucionales resuelva su caso, ya que se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico en EEUU.

La sesión comenzó a las 11. 

El Congreso de la Nación fue escenario este viernes de la jura de los 23 senadores electos en las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre. La ceremonia se llevó a cabo en el recinto del Senado donde la legisladora de la Libertad Avanza, Lorena Villaverde, no pudo jurar su banca hasta que la Comisión de Asuntos Constitucionales resuelva su caso, ya que se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes en el Senado. 
Se trató de una sesión especial donde solo se formalizó la incorporación al cuerpo de las 23 bancas, la cuales recién se harán efectivas el 10 de diciembre, con la llegada de los 127 diputados electos.

Los senadores libertarios que que juraron en la ceremonia fueron Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (CABA), Juan Cruz Godoy (Chaco), Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (Entre Ríos), Nadia Márquez y Pablo Cervi (Neuquén), Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Agustín Coto y Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego).

Villarruel
Victoria Villarruel presidi&oacute; la sesi&oacute;n en el Senado.&nbsp;

Victoria Villarruel presidió la sesión en el Senado.

El resto de los legisladores que juraron fueron: Mariano Recalde (Fuerza Patria), Jorge Capitanich (Fuerza Patria), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Adán Bahl (Fuerza Patria), Flavia Royón (Primero Los Salteños), Gerardo Zamora y Elia Montero (Frente Cívico), José Neder (Fuerza Patria), Cándida López (Fuerza Patria), Martín Soria (Fuerza Patria) y Ana Marks (Fuerza Patria).

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, asistieron a la ceremonia y fueron los representantes presentes del Gobierno Nacional.

Cómo quedó conformada la Cámara de Diputados

  • Fuerza Patria (97).
  • La Libertad Avanza (93).
  • Provincias Unidas y otros partidos (17).
  • PRO (14).
  • Partidos locales (12).
  • Frente de Izquierda (4).
  • Unión Cívica Radical (3).

Cómo quedó conformado el Senado

  • Fuerza Patria (28).
  • La Libertad Avanza (20).
  • Unión Cívica Radical (9).
  • PRO y partidos locales (6).
  • Provincias Unidas (3)

Senado: se postergó la jura de Lorena Villaverde y el diploma volverá a comisión

La senadora rionegrina electa por La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde no podrá jurar este viernes la banca en el Senado de la Nación por la que fue electa en las elecciones legislativas nacionales, debido a que se seguirá tratando el caso por una causa de 2002 en Estados Unidos, donde se la investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Su diploma será revisado nuevamente por los distintos bloques que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales después del 10 de diciembre. La decisión se tomó luego de una reunión con la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien separó su título y decidió postergar la definición para el último mes del año.

Ahora, la credencial de la senadora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales y será tratada recién después del 10 de diciembre, cuando ya esté conformada la nueva Cámara. Tampoco podrá jurar su reemplazo.

